La Comissió Balear de Medi Ambient (CMAIB) ha dado luz verde al proyecto presentado por el Ajuntament de Santa Maria del Camí para realizar una captación de agua destinada a asegurar el suministro a la población. Este proyecto tiene como objetivo reforzar la captación de aguas subterráneas de un pozo ya existente, el cual ha estado provocando averías continuas en la bomba de extracción, posiblemente debido a la entrada de sedimentos.

Según se detalla en la memoria del proyecto, estas averías han causado repetidas paradas en la extracción de agua, lo que ha resultado en una pérdida de presión en la red de distribución. El documento aclara que la nueva captación no incrementará el volumen anual de agua extraída, sino que funcionará únicamente como un refuerzo cuando la captación principal se vea afectada por averías. La CMAIB ha determinado que el proyecto no requiere una evaluación de impacto ambiental ordinaria, ya que no se prevé que tenga efectos significativos sobre el medio ambiente.

No obstante, se han establecido varios condicionantes para su ejecución. Dado que el proyecto se sitúa en una zona de vulnerabilidad moderada de acuíferos, durante las obras deberán adoptarse medidas estrictas para evitar el vertido de sustancias contaminantes que puedan afectar a estos recursos hídricos. Además, la CMAIB también estipula que dada la ubicación del proyecto, al encontrarse a menos de 100 metros de la autopista Palma-Alcúdia, será preceptivo el informe del Consell previamente a la autorización del proyecto. Con el sí de Medi Ambient al proyecto, el Ajuntament podrá avanzar en la implementación de estas mejoras, buscando asegurar un suministro de agua más fiable para sus habitantes.