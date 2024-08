Llega el Much, una de las fiestas del verano mallorquín que se ha logrado consolidar en pocos años en el calendario hasta convertirse, incluso, en una de las que más expectación congrega. Entorno a 15.000 y 20.000 personas participan cada año en un evento que tendrá lugar este año el lunes, 12 de agosto. A los asistentes les esperará una larga jornada, con multitud de eventos programados en distintos puntos del municipio, que combinarán pinceladas de folclore, cultura popular y, sobre todo, mucha juerga y diversión en un contexto de absoluto rosa (los asistentes acuden vestidos todos de este color, convertido en una seña de identidad del encuentro).

Esta 21ª edición empezará a las 10h de la mañana y se extenderá hasta las 21h, momento en que por normativa municipal, se apagará la música, tanto en el exterior como en el interior de los locales, dando por finalizada la Mucada de 2024 oficialmente. Entre esas horas, se

Programación del Much 2024

'Sus' a la romería

A las 10h en el aparcamiento del IES Sineu

Arrancará sobre las 10 horas con la concentración matutina en el aparcamiento del IES Sineu para luego dar el 'sus' a la romería hacia el Puig de Reig. Coches, carros, carrozas, bicicletas y mobylettes engalanados al más puro «estilo rococó mucal» se congregarán primero en el aparcamiento para después dirigirse al Puig de Reig, a unos dos kilómetros, para invocar el Much y llevarlo a Sineu.

La invocación al Much y las pruebas

A las 11h en el Puig de Reig

Allí tendrá lugar el ritual de la invocación de la célebre bestia bovina, el legendario Much de Reig. Allí se celebrará el simulacro de batalla a tirones de cuerda de sarracenos y cristianos con la boca llena de aceite y las pruebas para seleccionar la persona afortunada de sonar el mágico cuerno. Entre muestras de fervor y máxima emoción, la salida del Much desatará la euforia de los allí congregados.

Entrada del Much a Sineu y pregón

A las 12h en el centro del pueblo

Entrarán con el Much por las calles del centro y darán un pregón desde el Ajuntament. Después de pronunciar el pregón será el turno del Encèrvol con las corridas de Sant Mukín.

Entrada triunfal del Much en 2023. Foto: M. À. Cañellas.

S'Enqüentro entre el Much y la Muca

Plaça des Fossar, sobre las 17.30

A las 17:30h, tendrá lugar el encuentro entre el Much y la Muca, copiando, eso sí, la solemnísima procesión del encuentro del día de Pasqua de Resurrecció). Una vez el Much y la Muca se encuentran, la explosión de alegría y color es inexplicable si no se vive en directo. Miles de personas desatadas, saltando de alegría y disfrutando de los momentos más centrales de la fiesta. A partir de aquí, la entrada del mobilette dentro del Café de Can Castell

Fiesta por el centro

Hasta las 21h

Desde ese momento, la fiesta se dispersará y se trasladará también a los bares y restaurantes de la zona, donde los asistentes repondrán fuerzas para continuar con la explosión de alegría.