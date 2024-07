El Ajuntament de Muro ha aprobado definitivamente un nuevo reglamento para regularizar la situación de las calesas en Platges de Muro. Hasta ahora, los caleseros pagaban una cuota anual de 50 euros al Ajuntament para explotar estos vehículos, aunque no había ningún tipo de regulación para esta actividad que levanta las quejas de los grupos animalistas.

A partir de ahora, tras la aprobación del reglamento, los caleseros tendrán que adquirir una licencia cuyo precio será de 40.000 euros. Esta cifra ha sido objeto de debate, ya que los empresarios del sector presentaron alegaciones solicitando que el coste se redujera a 12.000 euros.

Sin embargo, tras realizar un informe económico, el Ajuntament ha decidido desestimar estas alegaciones y mantener el precio de 40.000 euros por licencia. Según informó el alcalde de Muro, Miquel Porquer, el nuevo reglamento prevé la emisión de hasta siete licencias, el mismo número de calesas que operan actualmente en la zona.

Cabe destacarse que estos permisos municipales serán revisados cada cinco años con la posibilidad de que el Ajuntament los prorrógue por cinco años a más. Además, Miquel Porquer destacó también que el reglamento «abre la puerta» a la transición hacia vehículos eléctricos, dejando atrás la tracción animal. No obstante, este cambio se plantea a «medio o largo plazo», ya que las calesas eléctricas aún no han sido homologadas por la Unión Europea. «No podemos dar licencias a vehículos que no estén homologados», sentenció.