Los vecinos de Son Maciá no pueden más. Están hartos de las famosas excursiones de buggies que proliferan por la zona del pequeño municipio, lo que provoca muchas quejas por el ruido y por lo que consideran un problema diario que les afecta en gran medida. Por este motivo, este jueves, una veintena de personas, han organizado una protesta simbólica cortando uno de los caminos por los que diariamente transitan estos vehículos.

Los participantes de la protesta han montado una barricada con balas de paja para impedir el paso de estas excursiones y exigir que se sigan realizando sin ningún control. A modo festivo y pacífico han ocupado la calle con melones, juegos de cartas y paja para dar voz a esta problemática. Entre los participantes, Jaume Adrover, portavoz de los manifestantes, ha explicado la problemática que existe con este tipo de actividades. «Esta situación no pasa solo aquí, sino que la sufren muchos municipios. Estas empresas de excursiones se están haciendo suya toda la zona de Part Forana», ha indicado Adrover. En este sentido, Adrover ha apuntado a la necesidad de que se haga una ordenanza autonómica en este sentido que «evite las posibles contradicciones entre uno y otro municipio» y ha destacado que «pese a que muchas de estas empresas tienen cientos de expedientes abiertos, continúan con su actividad como si nada».

Por otra parte, también ha hecho hincapié sobre los graves problemas que ocasionan a los vecinos. «Provocan graves daños, no solo en la zona, sino también a todos los que viven en el municipio. No respetan nada, invaden el espacio. Molestan a los vecinos, a la gente que va en bicicleta. Hacen ruido, levantan polvo y estropean los caminos rurales. No dejan beneficios y sí muchos perjuicios».

Varios de los vehículos que proliferan por los alrededores del municipio. Foto: Cati Amores

La Policía Local se ha desplazado hasta la zona para controlar los hechos y han identificado a los responsables de este acto. También han procedido a la identificación de los que realizaban excursiones con los buggies por las afueras del municipio y han confirmado que se investigará a la misma, ya que sospechan que no poseen la autorización para hacer las excursiones.