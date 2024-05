Jaque a las excursiones no autorizadas de buggies turísticos y todoterrenos por caminos sin asfaltar del municipio de Manacor. La Policía Local ha interceptado en tres días tres grupos hasta 14 vehículos que circulaban contraviniendo la normativa municipal en la zona de Son Macià y sa Gruta Nova. El reglamento municipal que regula la circulación de vehículos de motor en espacios naturales establece que no está permitida la práctica deportiva ni la realización de itinerarios turísticos con estos vehículos. El incumplimiento de la normativa puede acarrear sanciones que van desde 100 euros en caso de que sean leves hasta 500 euros si son consideradas muy graves.

La primera actuación tuvo lugar este lunes 13 de mayo. Los agentes pararon una comitiva en Son Macià correspondiente a una empresa turística de alquiler de este tipo de vehículos con sede en Cala Mandia. En esta intervención se pararon 9 buggies y dos Suzuki Vitara con clientes de la empresa y dos Suzuki Vitara con dos trabajadores. La Policía pudo acreditar la organización por parte de la empresa con circulación por vías no asfaltadas y con buggies que presentan ruedas no adecuadas que provocan el deterioro de los caminos. Se identificaron los conductores, todos ellos extranjeros no residentes. Se les comunicó que la sanción que les corresponde es muy grave.

Otra actuación se realizó el 14 de mayo. Se interceptó en el camí d'Es Fangar un vehículo todo terreno perteneciente a una empresa de organización de excursiones turísticas. Los agentes concluyeron que se trata de un vehículo lanzadera de los grupos de vehículos que se adelanta para avisar a la comitiva si hay presencia policial. Por último el 16 de mayo, se interceptaron otros tres vehículos, dos buggies y un todo terreno pertenecientes a una empresa de comercialización turística de excursiones con este tipo de vehículos del municipio de Sant Llorenç. En este caso fue en un camino sin asfaltar en sa Gruta Nova.

La Policía trabaja desde hace tiempo en este sentido para detectar estos vehículos a raíz de las quejas continuas por exceso de ruidos, polvo y deterioro de los caminos públicos y infracción de la normativa municipal. Así vecinos de Son Macià alertaron de que estos vehículos hacen rutas de mañana y tarde y en temporada alta incluso dos rutas cada franja horaria.