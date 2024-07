La sección sindical de CCOO ha denunciado ante Inspección de Trabajo a la empresa Trablisa por incumplimientos reiterados en materia de riesgos laborales en el Hospital de Inca, concretamente en los aseos y vestuarios de los vigilantes asignados al servicio de seguridad de este centro, al estar inutilizables desde 2022. «El baño está embozado, no hay agua, los trabajadores no pueden asearse y en las duchas y los inodoros no hay agua corriente», ha denunciado la entidad sindical este martes en un comunicado.

Los vigilantes se han quejado de que cuando tienen que intervenir, sobre todo en las salas de urgencias, se exponen a riesgos contaminantes en las intervenciones, como vómitos, y estos trabajadores, al ensuciarse su uniforme, no pueden asearse en su cuarto. «No se han realizado las obras de reparación del desagüe de dichos aseos puesto que si así fuere no estarían sellados los desagües del baño», han manifestado desde el sindicato. CCOO también ha apuntado que desde el pasado año se ha duplicado la plantilla de vigilancia en éste hospital des Raiguer de Mallorca y que los vigilantes realizan turnos de 12 horas los 365 días al año. «Exigimos ya una solución y que nuestros compañeros puedan tener los aseos y vestuarios en condiciones dignas para poder realizar bien su trabajo», han manifestado.