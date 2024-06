La reivindicada ruta senderista del Llevant será una realidad antes del próximo verano

La reivindicada ruta senderista East Mallorca GR-226, paralizada hace años, podría ser una realidad a principios de 2025. Este gran proyecto presentado en 2019, impulsado por los municipios del Llevant (Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç y Son Servera) ha pasado por diferentes vicisitudes.

El Gobierno central concedió una subvención, en 2020, de casi un millón de euros para llevar a cabo esta actuación, en el marco de las ayudas concedidas para paliar los efectos de la quiebra de Thomas Cook. En 2023 se tuvo que pedir una prórroga que expiraba en junio de 2024. Al no estar ejecutado se ha tenido que firmar un nuevo aplazamiento para no perder esta subvención. El viernes 28 de junio, in extremis, la secretaria de Estado y el Conseller de Turisme, Jaume Bauzà firmaron una addenda al convenio.

Así el Consell, que es quien ejecutará esta actuación, cuenta con un nuevo plazo de ejecución que se amplía hasta 31 de enero de 2026 y el de justificación hasta el 31 de enero de 2027. El director insular de Turisme per la Gobernança i Sostenibilitat, Pedro Mas, destacó que la idea es no agotar los plazos. «Nuestro objetivo es que a principios de 2025 pueda estar ejecutado. Falta un informe de supervisión de la Dirección Insular de Carreteres que estará en una semana. Posteriormente se pasará a TRAGSA que empezará a adecuar el sendero lo antes posible. Nuestra idea es que antes de la próxima temporada, entre marzo y abril, esté listo». El director insular destacó el gran trabajo de los técnicos que ha posibilitado recuperar el proyecto. «Cuando entramos a gobernar recuperamos este proyecto que estaba paralizado desde hacía cuatro años. Conocíamos el interés de los ayuntamientos en esta actuación y asumimos el reto de sacarlo adelante». El Consell se encontró con un proyecto que presentaba algunas deficiencias y se ofreció una propuesta alternativa para que esta reivindicación del Llevant pudiera ser una realidad. El objetivo de esta ruta es atraer un turismo sostenible. Esta ruta GR tendrá finalmente 104,35 kilómetros con un itinerario principal de 93,81 kilómetros y dos accesos desde Son Macià y la Costa de los Pinos. El proyecto inicial creaba una ruta de 193 kilómetros pero el paso por caminos privados dificultó su puesta ne marcha por lo que tuvo que ser modificada. El Consell ofreció esta alternativa que va desde Calas hasta Cala Mesquida con dos bifurcanciones para conectar Son Macià y la Costa de los Pinos. «Hemos tenido la máxima colaboración entre las administraciones implicadas y en solo ocho meses hemos sido capaces de desbloquear el proyecto en el que se ha involucrado Carreteres, Medi Ambient y Turisme. Se ha trabajo mucho y hemos sido capaces de ilusionar de nuevo a los ayuntamientos. Sabíamos que el plazo expiraba a finales de junio pero nunca lo dimos por perdido y trabajamos para que fuera una realidad», concluyó Mas. Punto de vista «Es un ejemplo de turismo responsable y sostenible que protege el entorno» El director Insular de Turisme se mostró muy ilusionado con este proyecto. «Es un ejemplo del turismo que queremos y por el que apostamos. Se trata de un turismo responsable y sostenible que protege nuestra tierra. Se mantienen los caminos y se regeneran estas zonas». Pedro Mas destacó que «se trata de una ruta que todos los alcaldes del Llevant están deseando desde hace mucho tiempo». Los trabajos que se han de realizar, a cargo de TRAGSA, para acondicionar la ruta pasan, entre otros, por limpieza de caminos, mantenimiento, pasos controlados de velocidad para atravesar las carreteras entre núcleos. Cada uno de los ayuntamientos se ha involucrado mucho en este proyecto. Así cada uno tuvo que proponer las rutas, que tuvieron que pasar por la Comissió de Medi Ambient. Una de las modificaciones del recorrido es en su paso por Cala Agulla para asegurar la protección dunar de la playa. Se obligó a cambiar el camino porque no se ajustaba a los usos previstos dentro de zona de exclusión del Parc de Llevant. Punto de vista Cuidado con lo que deseas Lola Olmo La creación del GR-226 es una buena noticia para los municipios de esta comarca que llevan cinco años impulsando el proyecto. También es un buen ejemplo de que la cooperación entre administraciones permite superar los obstáculos. Pero ojo con repetir tanto el binomio «turismo sostenible» solo porque se trate de una ruta senderista. Esto no garantiza que solo vaya a atraer a visitantes respetuosos con el entorno. Basta pasear un domingo por la Serra de Tramuntana para no desear lo mismo para los caminos del Llevant.