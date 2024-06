El alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd (PI) ha publicado un bando en el que aconseja a los vecinos interesados en la promoción de viviendas de protección que se construirán en el municipio a no apuntarse todavía como demandantes en las listas del IBAVI. El motivo que esgrime es que la futura promoción de viviendas de alquiler social destinadas a jóvenes no estarán construidas hasta 2026, y los aspirantes a un piso del IBAVI estarían obligados a aceptar la primera que se les ofreciera en cualquier municipio.

Verd señala que «he publicado este bando para aclarar una información que difundió el PP local en sus redes sociales, donde anunció que en las próximas semanas se abrirían las listas para que se apunten los interesados; esto no es cierto, sino que si se apuntan ahora y luego el IBAVI les ofrece una vivienda en otro municipio y la rechazan, no podrán optar a ninguna otra durante dos años y por tanto, no podrán optar a las de Sencelles». En el bando explica que el Ajuntament abrirá una lista «a título meramente informativo» e insta al PP a «rectificar sus informaciones, porque actitudes como éstas pueden perjudicar a los interesados, frustrando las esperanzas e ilusiones depositadas por tanta gente en este proyecto».

El portavoz del PP local, Toni Ferragut, ha acusado al alcalde de «utilizar los canales oficiales del Ajuntament para atacar a la oposición». Ferragut dice que su vídeo invitando a los sencellers a estar atentos «me refería a las listas que abrirá el Ajuntament».