La entidad ecologista GOB Mallorca ha denunciado la instalación de un circuito de motos acuáticas y el servicio y actividad de Sky-bus por parte de una empresa en las playas de Magaluf y Cala Vinyes, hasta 2027. El pasado 18 de mayo se publicó en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) el anuncio de que se ponía a información pública la solicitud de autorizaciones en zona de dominio público marítimo-terrestre (DPMT) de esta instalación, ha detallado el Gob en una nota.

«Por si no tuviéramos suficiente con la masificación y la saturación del espacio terrestre que sufrimos en Mallorca y que aumenta a medida que avanza el verano, ésta también se traslada al mar, año tras año», han reprochado los ecologistas. Para el Gob Mallorca, la oferta turística no se queda en la costa, ocupando las playas, o los paseos marítimos, ya que hay una serie de actividades de ocio que se ofrecen en el agua, entre ellas el alquiler de motos de agua u otras embarcaciones.

Durante los meses de mayo y junio se están tramitando las peticiones de instalaciones de temporada en el dominio público marítimo-terrestre. Es lo que ha pasado con la solicitud de un circuito de motos de agua frente a Cala Vinyes, a la altura del islote de sa Porrassa. De acuerdo con el Gob, el caso de la instalación frente a sa Porrassa de Cala Vinyes, se trata de un circuito que desde el primer momento levantó las alarmas entre la población por sus dimensiones «desproporcionadas».

«Algunos podrían pensar que es más seguro tener motos acuáticas navegando en un recinto delimitado, que tenerlas desplazándose libremente, pero el problema es que se trata de una presión más sobre un espacio sobrecargado», han manifestado desde el Gob, sobre la problemática de este tipo de actividades o instalaciones. La entidad también ha asegurado que esta instalación incumple la normativa de Costas.

«Aunque no es conveniente la instalación ni autorización de ninguna de las dos actividades, por la presión que suponen en el espacio, la autorización no se puede hacer», han apuntado. Como ha precisado el Gob, el Reglamento General de Costas establece que sólo se podrá otorgar una autorización de explotación de servicios de temporada al Ayuntamiento correspondiente, y que se podrá celebrar concurso para su otorgamiento, sólo si no dispone de la Autorización por no haberla solicitado o no la haya conseguido por defectos de forma.

«La solicitud de un particular, en este caso, no se puede otorgar, ni siquiera tramitar porque ya la disfruta el Ayuntamiento de Calvià», ha afirmado el Gob. La organización también ha pedido a la Dirección General de Costas y Litoral que no autorice la solicitud de instalación del circuito de motos de agua con plataforma y servicio de Sky-bus por ser contraria a la legislación de costas.