Movilización de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Llucmajor en la primera noche de controles para evitar los excesos durante los viajes de estudios en el municipio. Ayer llegó a s’Arenal de Llucmajor el primer grupo de estudiantes para disfrutar de sus vacaciones en un grupo de viajes de estudios y, con ellos, también arrancó el dispositivo de seguridad para evitar los excesos que tantas quejas han generado por parte de los vecinos en años anteriores.

Tal y como ya se realiza desde hace tres temporadas, a las nueve de la noche se habilitaron dos controles en los dos accesos a la playa, los agentes controlaban no solo que no hubiera botellones sino también que no se produjeran disturbios, controles de posibles armas blancas o carteristas. Para ello se movilizaron efectivos tanto de la Policía Local de Llucmajor como de Palma, así como protección civil y coordinación de la Guardia Civil.

Si bien desde el Ajuntament de Llucmajor no quisieron desvelar el número de efectivos que se movilizaron ayer por la noche, sí que destacaron que había gentes uniformados y también de paisano. Desde el consistorio también aseguraron que el dispositivo estaría operativo previsiblemente hasta las tres de la madrugada.

Este tipo de controles se llevará a cabo en s’Arenal de Llucmajor hasta la primera semana de julio. No en vano se espera que en este mes lleguen a la localidad unos 22.000 jóvenes en viajes de estudios. El plan también incluye un refuerzo especial de la vigilancia en todo el núcleo para evitar que el problema se desplace a otras zonas.