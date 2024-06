El Ajuntament d’Alcúdia aprobó este jueves su presupuesto para 2024 entre críticas de la oposición al equipo de gobierno formado por PP-Vox y UxA por el retraso de seis meses con el que ha llevado las cuentas municipales a pleno, y por tratarse de «un presupuesto ilegal porque incumple la Ley Presupuestaria», según Unides Podem.

El presupuesto consolidado para 2024 asciende a 43,5 millones de euros, de los cuales 6,2 millones corresponden a la Empresa Municipal de Servicios (EMSA) y otros 495.000 euros a las cuentas del consorcio de la Ciutat Romana Pollentia. Hasta la fecha, el Ajuntament d’Alcúdia ha funcionado con el presupuesto prorrogado de 2022, después de que la anterior legislatura finalizara sin aprobar el de 2023, y de que el actual equipo de gobierno no haya presentado sus propias cuentas en el año que lleva al frente del consistorio.

Ilegalidad

La concejala de Unides Podem, María Ramos, reiteró que se trata de «un presupuesto ilegal porque el capítulo I de personal se incrementa en un 27,85 %, cuando el incremento máximo permitido es de 7,64 %; es decir, que cuadriplica lo permitido por ley, e incumple la ley de estabilidad presupuestaria aprobada por el propio PP». UP advirtió que «es la primera vez que se presenta en el Ayuntamiento de Alcúdia un presupuesto ilegal con el informe negativo de la interventora por no respetar las leyes de gasto; el gobierno municipal incurre en una conducta de prevaricación continuada al adoptar acuerdos advertidos de ilegalidad, entonces ¿cómo pueden pedir a los ciudadanos que paguen sus impuestos?», señaló.

Por su parte, el concejal del PSOE Joan Gaspar Vallori también fue crítico y destacó varias incidencias. «Las cuentas superan en 4,5 millones la regla de gasto; también han descapitalizado a EMSA quitándole un millón para pasarlo al presupuesto del Ajuntament y como no les cuadran los números, han subido el precio de las hamacas cuando este verano no habrá servicios en la playa porque no estarán abiertos los balnearios, no van a terminar las obras a tiempo para el verano y por tanto, no van a tener ingresos por su explotación». Vallori reconoció «la culpa del anterior equipo de gobierno PSOE-M-es-Pi de no aprobar el presupuesto de 2023, pero ustedes han tardado un año en presentar su propio presupuesto y no vemos en él ni un solo proyecto emblemático: no han previsto ni un euro para obras que habían anunciado como las reformas del centro de día, de la residencia, de la avenida Pere Mas i Reus o del bulevar de la carretera de Artà».

El concejal de Hacienda, Juan Luis González, defendió los primeros presupuestos de su mandato. «Tomamos decisiones valientes y asumimos riesgos, pero lo que no puede ser acumular dinero en los bancos como hicieron los socialistas, sino que nuestro proyecto político es sacar el remanente de tesorería a la calle». Entre otras inversiones, anunció la compra de solares para el centro de día, una zona deportiva y ampliar el cementerio, además de otros para tener terrenos disponibles en el futuro.