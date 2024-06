Cada vez falta menos para que el mítico Hotel Formentor abra sus puertas. El mítico establecimiento se convertirá en el primero de la cadena canadiense Four Seasons en España y será el más caro hasta la fecha. Las reservas ya están disponibles en la página web a partir del 22 de agosto, y efectivamente, sorprenden las tarifas. Es lujo por todo lo alto...y se nota.

A quienes les pique la curiosidad, las tarifas de la habitación más barata, la 'Garden-view room', no bajan en los próximos meses de 500 euros, y ello, en temporada baja. Se trata de un espacioso alojamiento de 40 metros cuadrados, con ventanas del techo al suelo y una terraza con vistas a los jardines de Formentor. En las primeras fechas en las que ya están abiertas las reservas, la primera noche, la del 22 de agosto, saldría a 1.380 €. Si bien es cierto, cabe destacar que la cadena oferta un descuento del 15 % con motivo de la inauguración, aplicable a las reservas de al menos dos noches, en cuyo caso el coste saldría a 1,173 € la noche. El precio va menguando a lo largo de las semanas, coincidiendo con el fin de la temporada turística. Así, el 22 de septiembre saldría a 965 € y en octubre a 585 €.

Imagen virtual de la habitación, diseñada por Gilles&Boissier. Foto: Four Seasons.

En las mismas fechas, la suite estándar asciende a 1.930 € la noche del 22 de agosto, y desciende a 1.515 el 22 de septiembre y a 1010 € en octubre. Los alojamientos más exclusivos, la suite Formentor y la suite Royal, están sujetos a disponibilidad limitada y su precio no se detalla. De cara a esta temporada, pese a que el establecimiento abrirá sus puertas, no contará con todos los servicios planeados, como las salas de tratamientos del spa, la pastelería y heladería del hotel, el llamado «Teen Center» y la «Four Seasons Boutique», que no estarán listos hasta 2025.

Render de uno de los espacios del hotel de gran lujo. Foto: Four Seasons.

Tres años y medio de reformas

El fondo de inversión Emin Capital compró el histórico Hotel Formentor en el norte de Mallorca a la cadena hotelera mallorquina Barceló por 165 millones de euros. En los últimos tres años y medio ha sido completamente derribado y reconstruido. La vista del Formentor desde la bahía será muy parecida a la anterior al derribo del edificio original puesto que el nuevo proyecto reconstruye con fidelidad las fachadas exteriores del complejo. En cambio redistribuye por completo el espacio interior de modo que tanto las zonas comunes como las suites tendrán todas vistas al mar. «Queríamos mantener un equilibrio entre la herencia y la modernidad y volver a situar el hotel en el mapa del lujo internacional», dice la propiedad.

El interiorismo del hotel fue encargado al estudio Gilles & Boissier, que ha intentado preservar la autenticidad de la construcción. Además, la sostenibilidad estará muy presente en el establecimiento. De hecho, ya ha sido un elemento esencial durante la construcción. En este sentido, el Formentor será el único hotel de Mallorca en lograr la certificación medioambiental Leadership in Energy & Environmental Design Gold.

Obras en el Four Seasons Formentor.

En líneas generales el nuevo Four Seasons Formentor tiene una superficie inferior a la del conjunto de edificios originales pasando de 21.000 a 18.600 metros cuadrados y de 148 habitaciones a 108 suites. El decrecimiento en cuanto a superficie se explica básicamente por el derribo de varias construcciones que se habían realizado de manera irregular durante décadas en la zona y que estaban en situación de fuera de ordenación. La finca de Formentor incluye además una antigua possesió a medio camino entre la playa y el faro. Por ahora no se comercializará. «Es un edificio con tres siglos de historia que de momento dejamos para una segunda fase», explica el CEO de Emin Capital.