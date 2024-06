Terrazas, largos senderos para acceder hasta la zona de baño o incluso agujeros para colocar las sombrillas... Unas obras con hormigón han enterrado, para indignación de los vecinos, las rocas del litoral de Portals Nous. Usuarios de la zona denuncian la destrucción de la primera línea, junto al hotel Bendinat, al cubrir con material de obra este espacio natural y de dominio público.

Desde Delegación de Gobierno han confirmado a Ultima Hora que «esta obra fue denunciada en mayo por el GOB y un particular. Demarcación de Costas envió un informe en la tercera semana de mayo que confirmaba que efectivamente las obras sobre la primera línea no tenían permiso y se les envió un requerimiento a los dueños del hotel. Además, se averiguó que habían pedido concesión para el uso de la costa pero no se le había concedido aún».

En las imágenes que acompañan a esta información se puede apreciar cómo se han ampliado escaleras para que los bañistas puedan acceder en distintos puntos cómodamente al mar. Los vecinos de Portals se encontraron el pasado fin de semana con la escena. Metros y metros de hormigón para allanar el terreno, y sobre las 'terrazas', numerosas hamacas del establecimiento hotelero ocupadas por turistas.

Los vecinos han trasladado a Ultima Hora su indignación por lo ocurrido. Reyes, una de los muchos residentes que han denunciado la situación en Costas, explica: «El domingo a las siete de la mañana fuimos a la playa y nos encontramos que han aplanado el saliente de rocas, han hecho una explanada de cemento y lo han agujereado para poner parasoles».

Esta vecina se dirigió a los usuarios de las tumbonas, que eran usuarios extranjeros del hotel, para explicarles que esa zona era un espacio público marítimo-terrestre y que el hotel estaba cometiendo una ilegalidad. En ese momento, sostiene, se acercó un camarero y le pidió que no molestara a los clientes, a lo que la mujer dijo: «Sólo estoy informando, quiero hablar con el director». El responsable del establecimiento, apunta Reyes, se mostró enfadado y le aseguró que estaba todo en regla, y que por él «como si ponen un tobogán».