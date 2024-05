El Grup Ornitològic Balear (GOB) anunció este viernes que ha presentado un escrito de denuncia contra la promotora del Hotel Formentor por haber incorporado a su parcela parte de terreno municipal. El hecho es que la empresa ha procedido a vallar la zona, a mover tierras para crear zonas ajardinadas y a instalar otras conducciones e infraestructuras.

Según el Plan General d’Ordenació Urbana (PGOU) vigente en Formentor la zona no forma parte de los terrenos calificados urbanísticamente como área hotelera: «Estos terrenos, como ya hemos advertido en otras ocasiones, no fueron cedidos al Ajuntament, cuando se realizaron una serie de cesiones en cumplimiento de la planificación», lamentaron ayer desde el GOB. «Estos terrenos no pueden formar parte de la parcela hotelera, sino que deberían haberse cedido al Ajuntament por estar clasificados como zona de espacio libre litoral y como vial peatonal», añaden.

Según la entidad, ello implica que la parcela hotelera incumpla el planeamiento urbanístico y, por tanto, no puede cumplir las condiciones de solar requeridas por la legislación urbanística para poder implantarse una construcción de nueva planta como es la actual construcción del nuevo Hotel Formentor. Por ello, desde el GOB piden al Ajuntament no solo que investigue los hechos y retire el cierre, sino que «paralice las obras del futuro hotel».