La plataforma Reviure Tofla ha presentado alegaciones al estudio de impacto ambiental que ha presentado la empresa Cemex, propietaria de las fábricas de cemento y de áridos de Lloseta, con el fin de regularizar la actividad de la cantera de Son Negret.

Margalida Rosselló, portavoz de Reviure Tofla, señala que «es sorprendente que una multinacional pueda conseguir una prórroga de la administración con unos informes incompletos y sin actualizar, pues algunos datos son de 2010». La actividad extractiva en Can Negret comenzó en 1982 mediante una concesión minera, cuya prórroga se ha de ir renovando periódicamente. En 2018, la empresa inició los trámites para regularizar la actividad y en ese proceso, el Govern le requirió una Declaración de Impacto Ambiental del aprovechamiento minero, «pero Cemex no ha presentado esta evaluación ambiental hasta ahora, seis años después, durante los cuales no ha cesado su actividad y queremos saber cómo ha podido seguir activa sin cumplir este requisito», señala Rosselló.

La plataforma pide al Govern que no prorrogue la actividad minera y que obligue a Cemex a iniciar la restauración del terreno perforado. La primera fase permitiría alargar la actividad minera hasta 2037, y optar a cuatro prórrogas más hasta 2072. «Hay que recordar que Can Negret está dentro de la Serra de Tramuntana, un espacio protegido y Patrimonio de la Humanidad; el plan de explotación es desmesurado, con más de 3 millones de metros cúbicos, solo en esta primera fase equivale a 11 veces el volumen de la catedral de Palma».

No es la primera vez que esta entidad se opone a los planes de Cemex para la cantera de Can Negret. En 2021 ya presentaron alegaciones al plan de explotación y al plan de restauración presentado por la empresa cementera con el objetivo de regularizar su actividad minera. Asimismo, en febrero de 2021 un informe del Govern determinó que la actividad extractiva en Can Negret se ajustaba a la normativa vigente.