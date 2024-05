La reacción de Més per Capdepera a las acusaciones del PSOE, en el pleno ordinario, de «incumplimiento de la ley de contratos» al contratar un servicio teatral al marido de la futura alcaldesa, Núria Garcia (Més), no se ha hecho esperar. La formación ecosoberanista reconoce que «se cometió un error» y pide disculpas aunque asegura que «no ha habido mala fe por parte de ninguno de los participantes».

Garcia ha explicado a este periódico que «ni se ha pagado ni se pagará un solo euro del presupuesto del Ajuntament por esta cuestión». Asegura que desconocía que se había contratado a su marido. «El regidor de Festes decidió programar un acto teatral ambientado en un hecho histórico para el mercado medieval. Se puso en contacto con personas relacionadas con el mundo del teatro pero éstos declinaron la oferta. Tenía una persona que hacía de actor pero necesitaba que alguien lo dirigiera y mi marido se ofreció. Yo no sabía nada. Cuando la semana pasada vi que había un contrato menor a su nombre pedí que se anulara de inmediato. Esta obra no se llevará a cabo. Me sabe mal por el actor y el trabajo realizado».

El edil de Fires i Festes, Joan Campins, inició los trámites para un contrato menor con un importe de 850 euros con el director como beneficiario y otro de 660 euros para el actor que tenía que representar cuatro funciones. Més dice que «el error fue corregido en su momento cosa que sabía el PSOE quien decidió continuar ensuciando la vida política como han hecho desde el primer día de la legislatura».