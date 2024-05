Tras la entrada en vigor de la nueva ordenanza municipal de circulación en el mes de enero, más de sesenta conductores de patinetes eléctricos han sido sancionados por la Policía Local de Inca.

El Ajuntament y la policía han llevado a cabo durante el primer trimestre del año una campaña específica de control, buen uso y concienciación de los vehículos de movilidad personal, coincidiendo con el estreno de la ordenanza.

Durante la campaña se han interpuesto 61 denuncias. La mitad de las sanciones se han producido porque el conductor no llevaba casco. Otros motivos destacados han sido la ausencia de chaleco reflejante, conducir por zonas donde no se permite la circulación de patinetes eléctricos o no respetar las normas de seguridad viaria. La nueva ordenanza establece que es obligatorio el uso de chaleco reflejante, casco y disponer de un seguro de responsabilidad civil si se circula con el patinete.

La regidora de Seguretat Ciutadana, Antonia Triguero, destaca que «el patinete eléctrico es un medio de transporte que se utiliza cada vez más en las ciudades. Por este motivo, hemos considerado oportuno impulsar esta campaña y trabajar decididamente para garantizar que se respete la normativa vigente. Además, de este forma logramos que aumentar la seguridad de la ciudadanía».

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, señala que «la finalidad de la campaña es la de concienciar sobre la importancia de hacer un buen uso de los vehículos de movilidad personal, especialmente de los patinetes eléctricos, para garantizar una óptima convivencia con los peatones. La campaña también ha servido para dar a conocer los nuevos cambios que se han aplicado a la normativa.

Inca fue en enero el primer municipio de Mallorca en exigir el seguro de responsabilidad civil. En caso de no disponer de este seguro el conductor del patinete eléctrico será sancionado con una infracción grave y se inmovilizará el vehículo.