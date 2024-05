El Ajuntament de Campos ha aprobado, a primera hora de la mañana, en un pleno extraordinario y por unanimidad de todos los partidos que integran el ­Consistorio hacer una modificación de las Normas Subsidiarias para legalizar la grave situación del polígono industrial, que arrastra desde hace décadas y que es uno de los principales problemas urbanísticos de la localidad. Una veintena de naves afectadas operan sin la pertinente licencia al ejercer su actividad en suelo no autorizado. Ahora tienen que hacer frente a importantes sanciones impuestas. Hoy se ha dado un primer paso para llegar a legalizar la situación de los empresario afectados.

Ha sido una tensa sesión plenaria donde se ha debatido un único punto del orden del día: cambiar la clasificación de unos terrenos a suelo urbano de servicios industriales y equipamiento docente; así como cambiar el uso de una parcela destinada a equipamientos recreativos (que acogía una discoteca) a servicios industriales. Así se inicia todo el proceso y una vez se tenga la aprobación definitiva los empresarios ya podrán tramitar sus pertinentes licencias urbanísticas.

Se trata de un complejo problema urbanístico que arrastra Campos hace mucho tiempo. Una parte de esta zona del polígono se edificó parcialmente con licencias otorgadas durante la vigencia de la modificación en 1998 de las NNSS que contemplaba como suelo urbano industrial. Posteriormente fueron anuladas por sentencia y clasificadas como suelo rústico por la Ley de Urbanismo (LUIB).

Por otra parte la Fiscalía, a raíz de un expediente de la Oficina de Anticorrupción, investiga si hubo irregularidades urbanísticas .

La alcaldesa, Francisca Porquer, ha destacado el trabajo que se ha realizado «en tiempo récord» para poder llevar a pleno esta modificación. «Agradecemos a la regidoria de Urbanisme que seguirá trabajando para llevar a cabo la aprobación provisional y definitiva lo más rápido posible contando con el equipo técnico de este Consistorio».

Desde el equipo de gobierno (PP) se ha pedido voto unánime ya que «es el único instrumento que tiene el Ajuntament para regular la situación actual». Se ha argumentado que «toda la documentación de esta modificación puntual está informada favorablemente».

Desde Més, en la oposición, la regidora Anabel Riveras ha pedido al PP explicaciones del porqué no se había llevado a cabo antes esta modificación. La respuesta ha sido que «ahora si que podemos hacerla pero no cuando ustedes gobernaban que nos nos permitieron hacer otra modificación en las normas».

La alcaldesa ha defendido que «desde esta regidoría hemos trabajado día y noche para hallar una solución. En ningún momento le aceptamos que su equipo quiera colgarse unas medallas que no les corresponden».

La portavoz de Més ha pedido intervenir y ha lamentado que «en tres ocasiones he pedido que me dejara responder por alusiones pero no ha sido posible. Queríamos votar a favor y explicar que es un voto crítico». En un comunicado exponen que «esta modificación no resuelve el problema de todos los negocios del polígono». Ha recordado a su vez que «pese a esta modificación sigue en marcha el tema de las multas. Los empresarios han pagado o tienen que pagar multas de mucho dinero. Hubiéramos evitado muchas noches sin dormir a los campaners y campaneres si la solución hubiera llegado antes".