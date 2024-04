El proyecto social y ecológico de producción, elaboración y comercialización de tés e infusiones T’Estim de Estel de Llevant se ha consolidado desde su puesta en marcha en diciembre de 2021. Tanto es así, que de cara a este año, la Fundació prevé duplicar su producción hasta alcanzar las 500.000 unidades. El gerente de Estel de Llevant, Guillem Febrer, lo aseguró ayer durante la visita que la consellera d’Afers Socials, Catalina Cirer, y representantes de la Fundación Carrefour hicieron a la sede del Viver Bio de Estel de Llevant en Manacor.

Durante la visita se hizo un recorrido por los diferentes escenarios de producción de los tés e infusiones en el que los propios trabajadores explicaron el proceso. El proyecto T’Estim cuenta actualmente con 7 trabajadores, 5 de ellos con una discapacidad asociada a un diagnóstico de salud mental, así como 30 alumnos de formación dual. Además de ofrecer puestos de trabajo, la iniciativa tiene una vertiente transversal y quiere dar visibilidad al tema de salud mental.

Durante el 2023 cerca de 300 clientes consumieron té o infusiones de T’Estim y se vendieron 230.000 unidades de producto. La Fundación Estel de Llevant trabaja desde 1996 por y con las personas con problemática de salud mental y sus familias.

Reconocimiento internacional

La Fundación Internacional de Carrefour ha otorgado el premio Together for the food transition 2022 al proyecto T’Estim de Estel de Llevant. El reconocimiento valorado en 30.000 euros, se invertirán en mejorar el equipamiento de producción. El gerente de la Fundació, Guillem Febrer, realzó la importancia de la colaboración entre empresas privadas, el tercer sector y l​​​​​​​​​​​​​a administración.