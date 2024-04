La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través de la Direcció General de Pesca y con el apoyo de pescadores profesionales, ha puesto a disposición de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas toda la información relacionada con el procedimiento de elaboración de un decreto por el que se crea la Reserva Marina del Ponent de Mallorca. De esta forma, se modificará la Reserva Marina de les Illes del Toro i de les Malgrats, y la nueva se denominará Ponent de Mallorca.

El director general de Pesca, Antoni M. Garau, explica que en el año 2022 se declaró la reserva marina del Toro y Malgrats, en la costa de Calvià, como una ampliación de las antiguas reservas marinas ya existentes. No obstante, Grau manifiesta que «la creación no resolvió las cuestiones que se pretendían solucionar, ya que no contó con el apoyo del sector pesquero ni satisfizo las aspiraciones de sus promotores, en especial del Ajuntament de Calvià». Por estas razones, el director general insiste en que «era importante llevar a cabo esta modificación y crear la nueva reserva marina con el máximo apoyo del sector».

El objetivo de este decreto es el de establecer los límites geográficos de la nueva reserva marina y regular las actividades extractivas, tanto profesionales como recreativas, y las actividades subacuáticas. De la misma forma, se modificará el Decreto 41/2015, en referencia al uso de posicionadores dinámicos en la pesca recreativa de embarcación y al cómputo horario de días hábiles para pesca recreativa.