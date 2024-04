El Ajuntament d’Alcúdia acumula un remanente de tesorería de 120 millones de euros. Ese jueves, el pleno municipal ha aprobado el cierre presupuestario de 2023 y también el informe de Intervención sobre los gastos del ejercicio pasado que no se ajustan a ley. Esta cuestión ha suscitado las críticas de la oposición debido a que «se ha ejecutado un 54,5 por ciento del presupuesto, pero solo un 8,3 % del capítulo de inversiones, lo cual significa que no se están realizando», ha señalado la portavoz de Unides Podem (UP), María Ramos.

Respecto al informe de Intervención, Ramos ha destacado que «gran parte de los gastos efectuados no se ajustan a ley y que esta práctica va en aumento; la interventora objeta que los gastos de personal llegan al 83%, se supera el límite legal con contratos menores a 66 proveedores por valor de más de 4 millones, se fraccionan contratos, hay contratos verbales, se omite la intervención previa por encima de 6 millones... y mientras, los presupuestos de 2024 sin hacer». El equipo de gobierno formado por PP, Vox y UA ha aprobado sus cuentas pese a las objeciones de la Intervención, mientras que el concejal de Hacienda, Juan Luis González, ha asegurado que «los presupuestos de 2024 están en el horno» y se presentarán pronto. Memoria democrática Por otra parte, durante el pleno el pacto PP-Vox-UA ha rechazado la moción conjunta de la oposición (UP, PSOE, Més y el PI) que pedía, en nombre del colectivo Moviment Alcudienc, sustituir la inscripción dedicada a las víctimas de la Guerra Civil «por otra que no guarde equidistancia entre vencedores y represaliados».