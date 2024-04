Moviment Alcudienc ha impulsado una moción que se presentará en el pleno de Alcúdia del próximo jueves para modificar la inscripción de la plaza del monumento en homenaje a las víctimas de la Guerra Civil. La propuesta, que cuenta con el apoyo de Memòria de Mallorca, se basa «en el significado ambiguo de la inscripción, que realiza una equiparación respecto a las víctimas que no se ajusta a la realidad de los hechos; como si hubiera sido una guerra entre dos bandos de ideologías opuestas y no hubiera habido opresores y oprimidos», explican desde Moviment Alcudienc.

La actual placa, instalada en 2014, reza ‘En memòria dels qui perderen les il·lusions, la llibertat o la vida durant la Guerra Civil Espanyola. 1936-1939’ y los firmantes de la moción piden que la nueva inscripción sea ‘El poble d’Alcúdia en memòria de totes les persones que defensaren la república, les llibertats democràtiques, la justícia i la nostra cultura’.

Moviment Alcudienc subraya que «nos encontramos en un momento donde la extrema derecha ha irrumpido con fuerza e intenta debilitar las iniciativas de memoria democrática de los últimos años. Por todo ello, y aproximándonos al 14 de abril (conmemoración de la Segunda República española), pedimos no perder de vista el espíritu de la Llei de memòria i reconeixement democràtic de les Illes Balears, y ajustarse a los criterios de verdad, reparación y justicia».



La moción que presentará Moviment Alcudienc en el pleno contará con el apoyo de los grupos municipales Unides-Podem, MÉS per Alcúdia y PSIB-PSOE Alcúdia, todos ellos en la oposición. El gobierno está formado por PP, Vox y Unió per Alcúdia.