La Fundación Franz Weber ha criticado el posible retorno de las corridas de toros a la Monumental de Muro por «ampararse en un interés único del equipo de gobierno municipal y no en una verdadera demanda de la ciudadanía». Tras casi siete años sin eventos taurinos en el municipio, el anuncio de que el Ajuntament de Muro ha iniciado los trámites para sacar a concurso la explotación de la plaza de toros municipal, incluyendo corridas taurinas, «supone un gran retroceso y responde a un subsidio del exiguo lobby sectorial en las Illes Balears».

Cabe recordar que la Fundación Franz Weber es la misma que, recientemente, a instado al Ajuntament d'Inca a adquirir la plaza de toros de la ciudad para convertirla en una biblioteca y diversos espacios para actividades culturales.

En junio de 2017, el coso murer albergó su última corrida. La plaza de toros la Monumental, protegida como Bien de Interés Cultural, ha sido reformada y es apta para albergar otro tipo de espectáculos. La entidad animalista insta a los partidos de la oposición del Ajuntament de Muro a «movilizarse y mostrar su rechazo para evitar que fondos municipales acaben financiando convocatorias con un pésimo respaldo social».

En este sentido, el portavoz de Més, Miquel Àngel Tortell, destaca que «la plaza de toros cumple con la normativa, celebrar corridas es legal aunque no se pueden subvencionar con dinero público; lo que no nos parece bien es la especulación que se ha producido algunos años, que ha condicionado la disponibilidad de la plaza para otros actos como correfocs, la Festa del Cavall o conciertos, anunciando corridas que luego no se han celebrado».

Tortell añade que «las inversiones que el Ajuntament de Muro ha hecho en la plaza están enfocadas a poder celebrar corridas, pero no hay un plan de restauración y mantenimiento, solo se ponen parches sin ni siquiera respetar los materiales, pues se hacen de hormigón cuando la plaza es una gran cantera de marés».