La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha anunciado a los vecinos de Sant Elm que el equipo de gobierno municipal estudia un plan para contrarrestar el cambio de color del agua en la popular playa turística. Se trata de la instalación de tres bombas de recirculación destinadas a prevenir la proliferación del alga marina Alexandrium Taylori, responsable de teñir de verde las aguas costeras. Con un presupuesto aproximado de 400.000 euros, el proyecto incluirá la adquisición de dos nuevas bombas de recirculación que se unirán a una ya operativa durante la temporada estival en la zona turística.

Sin embargo, Gonzalvo señaló que aún se encuentran a la espera de las autorizaciones de Costas y de la licitación del proyecto. La alcaldesa expresó su optimismo en que estos trámites se resuelvan pronto, con la esperanza de tener las tres bombas operativas antes del próximo periodo turístico. La iniciativa impulsada desde la Casa Consistorial tiene como objetivo garantizar que la playa de Sant Elm mantenga un estado óptimo.

La proliferación de esta alga, causante del cambio de tonalidad en la zona de baño, se debe a la falta de renovación del agua en calas de menor tamaño o en áreas donde las corrientes no son frecuentes. Es importante destacar que esta especie de alga no conlleva ningún otro efecto adverso ni supone riesgo alguno para los bañistas ni para el medio ambiente, ya que no genera contaminación, aunque sí que ha provocado, en ciertas ocasiones, críticas por parte de los turistas.