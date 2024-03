La movilización ecologista y vecinal en contra del proyecto que pretende duplicar la superficie del polígono industrial de Binissalem se ha hecho notar este sábado con una manifestación que ha recorrido el centro, ha cortado la carretera durante unos minutos y ha acabado con la lectura de un manifiesto.

Cerca de trescientas personas, convocadas por GADMA, Amics de la Terra y el GOB, se han concentrado a las diez de la mañana en la plaza de la Església para comenzar un recorrido que ha tenido como primera parada las puertas del Ajuntament. Un niño ha sido el encargado de leer un primer manifiesto en el que ha advertido que «lo que hagáis los adultos nos afectará a nosotros, jóvenes y niños. Imaginad 13 hectáreas más urbanizadas a Binissalem sin que haga ninguna falta. Nuevas calles, más naves industriales, más residuos, menos agua y más vehículos pesados arriba y abajo. El macropolígono no se hace porque la gente del pueblo lo haya pedido, se hace porque hay quien cree que el territorio está para especular y su egoísmo provocará que nos dejéis un Binissalem peor».

La marcha ha proseguido hacia la carretera y los manifestantes han tenido que sortear los vehículos que circulaban por la calle Bonaire porque la Policía Local no ha cerrado el tráfico hasta llegar a la carretera. El portavoz de GADMA, Bernat Fiol, ha lamentado «las trabas que nos han puesto desde el Ajuntament para que no nos manifestásemos».



Durante unos minutos la manifestación ha recorrido la carretera de Binissalem para encaminarse hacia el parque infantil del casal de Can Gelabert. Ahí se ha leído un segundo manifiesto en el que, además de destacar que «la segunda fase del polígono industrial es la enésima herida a nuestro territorio», se ha reclamado al Ajuntament de Binissalem «que reconsidere su posición y clasifique como suelo rústico unos terrenos que nunca tendrían que haber sido urbanizables. El urbanismo debe pensar en el interés general, ¿cómo mejorará nuestra calidad de vida este macropolígono? Digamos ‘sí’ a la protección del medio rural y ‘no’ al marcropolígono».

Desde el ámbito político se ha contabilizado la presencia de los concejales de Més, además del diputado Ferran Rosa.