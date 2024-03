Unió de Pagesos mantiene su campaña para reforzar el consumo de productos agroalimentarios de Km0. Tras conocerse la concesión del Govern a una empresa valenciana para abastecer de fruta a unos 78.000 escolares de Baleares, la organización agraria que lidera Sebastià Ordines ha lanzado una campaña para fomentar que las contrataciones públicas incluyan cláusulas a favor del producto local. «No podemos pedir a la ciudadanía que consuma producto local si las administraciones no dan ejemplo», recordó este martes Ordines.

Así, tras reclamar a Educació y Salut para que tomen medidas, ahora Unió de Pagesos insta a los 54 ayuntamientos de Mallorca para que en las contrataciones públicas de suministro de productos alimentarios que hagan contemplen criterios de sostenibilidad ambiental y bajas emisiones de gases de efecto invernadero. «Lo que pedimos es que se puntúe los productos con bajas emisiones de CO2 en todos los contratos públicos tal y como se contempla en la ley de contratación del sector público», señaló el responsable de Unió de Pagesos.

El lunes la organización agraria registró la propuesta de moción en todos los ayuntamientos de la Isla y confía que los diferentes partidos políticos con representación municipal la defiendan en sus respectivos plenos. Esto es lo que hará el equipo de gobierno del Ajuntament de Manacor.

Precisamente Unió de Pagesos escogió la capital del Llevant para presentar este martes la iniciativa y su alcalde, Miquel Oliver, confía que la moción se apruebe por unanimidad en el pleno del próximo mes de abril. «Las contrataciones de los ayuntamientos son limitadas, como pueden ser la compra de productos para el Banc d’Aliments o ‘escoletes’, pero la administración debe dar luz», recalcó Oliver durante la presentación.

La medida de incluir cláusulas en las contrataciones públicas donde se fijen criterios de sostenibilidad ambiental y bajas emisiones es la fórmula jurídica que se ha encontrado para no confrontar con la libre competencia del mercado marcada por Europa. No en vano un estudio de Agricultura demuestra que el consumo de producto local reduce en un 55 % las emisiones de CO2 a la atmósfera. Por lo que preserva el medio ambiente y también ayuda a la supervivencia del sector agrícola y ganadero. Porque, como dijo ayer el responsable de Unió de Pagesos. «Sin consumo no hay agricultura y sin agricultura no hay paisaje».