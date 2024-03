La ciudad de Manacor contará con su primer hotel de interior. El representante de My Room Hotels, Gaspar Forteza, es el responsable de este proyecto hotelero que tiene previsto abrir su puertas al público en 2026 bajo el nombre de Casal de Manacor Rooms & Pools.

Ubicado en el número 26 de la calle Francisco Gomila -vía céntrica de la ciudad- se sitúa en lo que era la antigua quesería de l’amo en Pedro es formatger. «La parte delantera del casal era la residencia y detrás tenían la quesería», explica Forteza. En total el establecimiento contará con una superficie de 1.700 metros cuadrados divididos en diferentes plantas. En una primera fase se realizarán los trabajos de las habitaciones y el patio interior con piscina, para después seguir con otras dependencias como un baño turco, spa y gimnasio. Forteza destaca que si bien solo la fachada principal del edificio está protegida por patrimonio, su intención es mantener la estructura tal y como estaba para mantener parte de la esencia.

En 2022 el grupo My Room Hotels compró el edificio aunque no fue hasta febrero de 2023 cuando presentó el proyecto al departamento de Urbanisme del Ajuntament. «Esperamos poder empezar las obras el próximo mes de septiembre», explica el responsable quien añade que el proyecto ha sido realizado por GMM Arquitectura y que será ejecutado por el constructor Biel Souto.

El futuro hotel urbano contará con 15 habitaciones para un total de 29 plazas turísticas que ya tiene adquiridas y si bien este tipo de establecimientos de interior no cuentan con una clasificación de estrellas, Gaspar Forteza señala que han seguido los estándares propios de cualquier establecimiento de 4 y 5 estrellas.

Cabe señalar que no es el primer hotel que cuenta el grupo dentro de Manacor, hace unos años adquirió y reformó el antiguo hostal Can Guixa, ahora reconvertido en un hotel de dos estrellas. Además, cuenta con otro hotel también bajo el sello ‘Casal Rooms & Pool’ en Petra abierto desde 2021. Por otra parte, en breve Forteza confía en poder iniciar las obras de un nuevo establecimiento en Artà, en esta ocasión bajo el sello My Room Coliving Artà.

Si bien este será el primer establecimiento de estas características en la capital del Llevant, hace ya años que otros empresarios se han interesado para realizar proyectos de similar envergadura.