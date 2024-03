El Ajuntament d’Alcúdia ha iniciado, por fin, las obras de demolición de los seis balnearios de la playa, primera parte de un proyecto que incluye la construcción de otros nuevos locales en la misma ubicación, su conexión a las aguas residuales y la reforma de los accesos a la playa del Port d’Alcúdia.

El equipo de gobierno de Alcúdia (PP-Vox y UxA) aprobó este jueves aumentar el precio de las hamacas un 40 por ciento para este verano, hasta los 9,10 euros, debido a que «no se han actualizado desde hace años y además tenemos que costear las obras de conectar los aseos de los balnearios al alcantarillado», justificó la alcaldesa, Fina Linares.

Més y el Pi consideraron que los precios deben actualizarse pero «no justo este verano en que los visitantes se encontrarán las playas sin servicios y daremos una mala imagen». El Ajuntament d’Alcúdia asume que los balnearios no estarán terminados hasta mediados o finales de verano, con lo cual no podrá obtener los ingresos habituales de su explotación, una cifra que superaba los 800.000 euros cuando todos los locales estaban operativos pero que en 2022 bajó a 700.000 porque uno de ellos estaba en tan mal estado, que no se pudo abrir. Tras una primera licitación fallida, las obras han sido adjudicadas a la empresa Cobra por 1,9 millones de euros.