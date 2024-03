La Vila adjudica el nuevo contrato de recogida de basuras por 1,8 millones

Tras más de un año de trámites, el pleno del Ajuntament de Santa Margalida aprueba este miércoles la adjudicación del nuevo contrato de recogida de basura del municipio. Así lo ha anunciado el alcalde, Joan Monjo, quien ha explicado que «se ha priorizado la mejora de la limpieza viaria y también de la recogida de basuras». Asciende a 1,8 millones de euros, lo que supone un 50 % más que el anterior (1,2 millones).

Entre las cláusulas, Monjo ha destacado que el contrato incluye la compra de nuevos camiones, máquinas de limpieza y también nuevos contenedores —que serán más grandes que los actuales—. Asimismo, la subida del presupuesto también se debe a un aumento del salario de los trabajadores, en base al actual convenio colectivo. Para poder hacer frente a este aumento de presupuesto, Monjo no descarta una subida de la tasa de basuras: «De momento hemos priorizado sacar el contrato, después ya analizaremos si tenemos que subir o no la tasa», ha explicado. Así, en el ejercicio de 2024 se mantendrá el mismo tipo.

Este es el segundo procedimiento de licitación que tramita el Ajuntament, ya que en el primero no se presentó ninguna empresa y quedó desierto. Además, el Ajuntament tuvo que rescindir el contrato con la anterior concesionaria, por el mal servicio prestado en el municipio. La rescisión del contrato se pactó de forma amistosa, lo que no supuso ningún gasto para el Ajuntament. Aún así la empresa tampoco tuvo que indemnizar al municipio por no haber prestado el servicio exigido en el contrato.

El portavoz del PSOE (en la oposición), Xavi Bergas, ha criticado que en el nuevo contrato no se haya añadido una cláusula de periodicidad en el mantenimiento y la limpieza de las zonas públicas. «Esa sería la única manera de presionar a la empresa en caso de que no cumpliera con los mínimos de limpieza», ha asegurado Bergas. Además, también lamentaron que el Ajuntament haya renunciado a la indemnización por parte de la antigua concesionaria.