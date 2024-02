Las aseguradoras ya no quieren a los usuarios del Mollet de s’Oberta como clientes. Los robos continuados en el pantalán de Ports de les Illes Balears (con unos 60 amarres para pequeñas embarcaciones) pasan doble factura a los propietarios de embarcaciones en Playa de Muro. No solo sufren pérdidas económicas y los daños materiales por robos, sino que empiezan a tener serios problemas para encontrar empresas dispuestas a asegurarles. Así lo explica Miquel Cladera, uno de los afectados, al que le acaban de robar la cola del motor de su barca.

«Hemos esperado 23 años para conseguir un amarre y en dos años y medio nos han robado ya tres veces. Ports se lava las manos y, por no tener, no tenemos ni electricidad, no hay cámaras y los ladrones campan a sus anchas», lamenta Cladera.

El titular del amarre relata que su aseguradora ya le ha avisado de que al vencer su póliza tendrá que buscar otra compañía. «Los seguros no se quieren hacer cargo por el alto número de robos en s’Oberta y a los usuarios cada vez nos resulta más difícil encontrar una compañía dispuesta a asumir el riesgo», dice. Explica que «en algunos casos se disparan los precios de las pólizas, en otros directamente te dicen que no te renovarán y que busques otra compañía».

El Mollet de s’Oberta está situado justo en la embocadura del Parc Natural de s’Albufera (Muro). Tiene capacidad para unas 60 embarcaciones de hasta seis metros de eslora. Construido por la antigua Demarcación de Costas fue explotado durante años por el Ajuntament de Muro y más recientemente pasó a manos de Ports de les Illes Balears (ahora dependiente de la Conselleria de la Mar) que realizó una reforma integral y asumió la gestión de las instalaciones. Los robos no son una novedad, los propietarios llevan años denunciando su abandono, pero la problemática no ha hecho más que aumentar.

«Pagamos 1.100 euros al año por el amarre después de esperar más de 20 años en lista de espera. En Ports son perfectamente conocedores de lo que ocurre y no dan una solución. Lo próximo que haremos será denunciar a Ports directamente», avisa Cladera.

Aunque el pantalán está en una zona especialmente sensible desde el punto de vista ambiental los usuarios critican la «falta de vigilancia» que pasa también factura al entorno. «En verano entran y salen barcas sin control por la rampa y pueden circular a diario doscientas motos de agua o más», dice Miquel Cladera. El acceso al pantalán desde la carretera está cerrado con una puerta, pero el lugar es de fácil acceso desde la playa.