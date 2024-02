Redactar el proyecto para la ampliación del tren de Manacor hacia el resto del Llevant. Este es el compromiso que adquirió ayer el Govern Balear durante el pleno del Parlament a raíz de una moción de Més per Mallorca. En esta propuesta se instaba al grupo a llevar a cabo la redacción de este reivindicado proyecto entre otras 45 propuestas «para la mejora y ampliación de la red de transporte público».

Aunque el partido ecosoberanista pidió la redacción del proyecto del tren de Llevant sin condiciones, el Partido Popular quiso matizar la propuesta con una enmienda a su redacción y añadió que «sólo una vez haya concluido el estudio informativo en tramitación y garantizado su financiación por parte del gobierno central». En este sentido, desde Més también incluyeron en su propuesta exigir a Madrid que integre una partida para el tren de Llevant en los presupuestos generales del Estado de este mismo año. Un punto que también obtuvo el apoyo de la mayoría parlamentaria. Desde el Partido Popular defendieron que «todo lo que se propone ahora podría haberse hecho durante ocho años con el Govern de progrés y no se hizo», aunque votaron a favor de la mayoría de propuestas. De esta forma el Govern adquiere el compromiso de llevar a cabo la redacción del esperado tren de Llevant una vez se den las condiciones para ello. El diputado de Més per Mallorca, Ferran Rosa, encargado de defender la moción durante el pleno parlamentario aclaró que «esperamos que el Govern ponga en práctica el compromiso que ha adquirido y no quede en una declaración de intenciones. Necesitamos más y mejor transporte público y lo necesitamos ya».

El tren de Llevant es una reivindicación con un cuarto de siglo de historia pero que aún sigue muy viva. De hecho, este pasado mes de setiembre se celebró una marcha simbólica pidiendo su puesta en marcha.

Más medidas

Además del tren de Llevant también se aprobó la redacción del proyecto del tren de Sa Pobla a Alcúdia, la mejora del transporte público en el Pla de Mallorca para garantizar conexiones y frecuencias entre los municipios o poner en marcha nuevas líneas de bus interurbano que conecten los núcleos de población con sus centros educativos y sanitarios de referencia. También se ratificó la intención del Parlament de asegurar la conexión de los pueblos con el aeropuerto durante todo el año.