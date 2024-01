Més Esquerra de Manacor mostró públicamente a la artista Lluïsa Febrer, rechazando a la vez la censura de Vox, después de las críticas surgidas a sus ilustraciones realizadas para el 'fogueró' de la Assemblea Antipatriarcal, llevada a cabo durante la 'revetla' de Sant Antoni de la capital del Llevant, en la plaza Font i Roig. Así lo trasladó la formación a través de un comunicado en el que respaldaba la labor de la artista.

«Més Esquerra no permitirá de ninguna manera que, precisamente aquellos que animan el odio y la confrontación se conviertan ahora en jueces de aquello que no está bien o no y promuevan la censura entre las personas que se dedican a la creación artística», reza el comunicado de la formación. «Ni un paso atrás en la defensa de la diversidad, el respeto por la libre creación y la lucha feminista», prosigue.

De la misma manera, muestran públicamente todo su apoyo a la artista Lluïsa Febrer. «El odio y la intolerancia no pasarán», concluyen.

Rafa Nadal estirando un carro lleno de bolsas repletas de euros o sosteniendo un crucifijo para ahuyentar, junto al diputado de VOX Jorge Campos, un enjambre de ‘lenguas catalanas’... Son algunas de las 18 ilustraciones que componen la serie de obras creadas por la artista mallorquina Lluïsa Febrer (Sant Joan, 1995) para celebrar la fiesta de Sant Antoni. Los originales, a modo de resumen político del pasado 2023, ardieron el martes por la noche en el ‘fogueró’ organizado por la Assamblea Antipatriarcal de Manacor, donde también se cantaron ‘gloses’ que ironizaron sobre la actualidad social.

En la serie también se encuentran críticas a las grandes superficies de Manacor, a una importante empresa de construcción de la Isla o a las dificultades que sufren la gente joven para poder adquirir una vivienda. También hay espacio para una galería de genitales masculinos bajo el lema Manacor, poble de puteros u otra ilustración en la que se asocia la oficina de ‘persecución lingüística’ impulsada por VOX al nazismo con una hilera de humanoides rojigualdos que realizan el saludo fascista con una esvástica tatuada en el pecho. Otros colectivos que tampoco salen bien parados en esta serie artística son multinacionales de sectores tan diversos como los de comida rápida, la electrónica, la alimentación o los carburantes.