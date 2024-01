Como un problema crónico. Así califican la situación en el departamento de Urbanismo del Ajuntament de Llucmajor los más de 80 técnicos de la construcción - arquitectos, tipógrafos, constructores, promotores - que presentarán ante Ajuntament una carta para mostrar su malestar con esta situación. «Nos encontramos con casos de proyectos cuya licencia ha sido solicitada hace más de tres años y siguen sin resolverse», denuncian. Sin embargo, el Ajuntament matiza que «en estos momentos las demoras más grandes en cuanto a concesión de licencias son de un año y siete meses».

Los profesionales del sector ya remitieron hace poco más de un año una carta al consistorio aunque «la situación solo ha empeorado», aseguran. Así, los profesionales vuelven a mostrar su malestar y cargan contra los «retrasos inaceptables» del área. «La falta de personal del departamento hace que todos los trámites se alarguen» y matizan que «la carencia de funcionarios hará que las demoras sigan alargándose pues cada día entran entre 30 y 35 nuevos expedientes».

Cabe recordar que el consistorio llucmajorer no cuenta actualmente con ningún arquitecto municipal en su plantilla.

Desde el Ajuntament reconocen que la falta de personal en el departamento «es notoria» y anuncian que están trabando para cubrir las plazas vacantes tan pronto como sea posible. «El área de Urbanisme es prioritaria para el equipo de gobierno, estamos poniendo todo nuestro empeño en cubrir las vacantes de personal y confiamos que en cuanto se solucione este problema se puedan agilizar los trámites y mejorar la situación», aclaró la alcaldesa, Xisca Lascolas.

En el mismo sentido, el PSOE presentó ayer una propuesta de resolución en la que tilda de «negligente» la gestión del área y considera que «la falta de personal no solo impide otorgar licencias, sino que también deja al consistorio sin ningún control sobre las obras que se realizan sin autorización». Concluye en que «estamos ante una situación del todo inverosímil que amenaza los proyectos de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Llucmajor». Jaume Oliver, portavoz de los socialistas, confirmó que desde su partido también se está organizando una reunión con profesionales y ciudadanía para la próxima semana.

Los constructores lamentan también que «esta situación hace que perdamos clientes, pues mucha gente que quería invertir en el municipio no lo hace» y aclaran que «el problema no afecta solo a grandes constructoras sino también al pequeño promotor particular al que ni los bancos dan una hipoteca por la incertidumbre en cuanto a plazos».