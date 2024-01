La donante de Can Mas expresa su decepción por la renuncia a su legado

Casi un año después de que la propietaria de Can Mas, Paulette Mas, anunciara su intención de donar al Ajuntament el gran casal en el que aún vive y otras propiedades anexas, el pleno aprobó este miércoles por mayoría (13 votos a favor y dos abstenciones) «renunciar» a este legado. Al final del pleno, el representante de la donante, el exalcalde Guillem Bernat, que asistió como público, pidió la palabra para manifestar al consistorio que «Paulette Mas está muy decepcionada» con el resultado de este proceso. Bernat incluso acusó al alcalde, Miquel Nadal, de haber actuado «con demasiada prudencia» durante las gestiones.

Críticas

La oposición lamentó la «poca información, falta de transparencia y ausencia de consenso» que ha rodeado este asunto desde que comenzó a ser gestionado en 2023, con el triste desenlace de tener que terminar rechazando una generosa y ‘muy interesante’ donación en un pleno celebrado «solo un día antes» de la finalización del plazo máximo establecido por las partes. Hubo críticas también a Nadal por firmar la escritura antes de un acuerdo de pleno.

El alcalde recalcó que «en todo momento he sido muy prudente y si firmé fue porque en la escritura quedaba claro que sin un acuerdo de pleno, esta no tendría validez». Añadió que «después vimos que las condiciones de la donación no se podían aceptar, pero reitero que nuestra intención es seguir negociando y aceptar el legado». Sin embargo, Guillem Bernat, en su intervención, sembró una duda: «nadie nos advirtió que la escritura tenía que ser aceptada por un pleno», afirmó.