El dueño de un perro fallecido en Llenaire: «Jugó con una pelota que tenía un algodón con veneno dentro»

La madrugada del 25 de diciembre acabó en tragedia para Alberto Moreno e Isabel Wollmar, los dueños del labrador que esa noche se intoxicó con el veneno para ratas que alguna persona lleva colocando en la zona de Llenaire, en el Puerto de Pollença, desde hace más de tres años. «No sé cuántos perros habrán fallecido, con perdón, por culpa de este hijo de puta», exclama, muy afectado, Alberto.

Esa noche ambos salieron a pasear con Lenny, su perro, cuando algo le llamó la atención al animal. Según explica Alberto, el labrador «jugó con una pelota que había encontrado y que tenía un agujero». Más tarde, se dio cuenta que la pelota «tenía un algodón que estaba dentro manchado de rojo y que estaba húmedo. Estaba pensado para que el perro lo mordiera e ingiriera el veneno», añade.

«Lo llevamos a un veterinario 24 horas de Inca», prosigue, «allí nos contaron que ya habían tenido tres casos más iguales sólo en su clínica». Tras la inactividad del Ayuntamiento de Pollença y de la Policía Local, Isabel y Alberto han puesto en marcha una iniciativa bajo el nombre 'Justicia para Lenny', para recabar firmas y presentarlas en el consistorio. Este jueves se presentaron en el domicilio de ambos varios agentes de la Policía Local indicando, según dice Alberto, que «no podían abrir una investigación porque no había denuncia».

En este sentido, los dueños del labrador alegan que esa afirmación no es cierta puesto que ya hay casos parecidos recientes que sí han denunciado: «La semana pasada le pasó lo mismo a una chica que sí denunció y la Policía no cerró la playa». Asimismo, este jueves acudieron a la zona con una batida de 15 voluntarios para peinarla y encontrar pruebas: «La Policía decía que no había encontrado nada y nosotros en una mañana encontramos el algodón en la pelota».

Además, se han puesto en contacto con el Servicio de Protección de Naturaleza (Seprona), que ha abierto una investigación para reunir las denuncias de todos los afectados posibles y encontrar al culpable. Todos aquellos que quieran participar y apoyar la causa, pueden acceder a la recogida de firmas a través de la página de Facebook que se ha creado para la iniciativa. «Animo a todos a colaborar, porque nos ha pasado a muchos. Además, con la nueva ley [de Bienestar Animal] somos más fuertes», concluye Alberto.