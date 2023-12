La Parroquia ‘reserva’ sitio en Completes a las 307 personas que quedaron fuera en 2023

Asistir o no a los ensayos de los goigs no dará prioridad para poder entrar en la iglesia de la Mare de Déu dels Dolors el día de Completes. Tras la polémica durante las pasadas fiestas de Sant Antoni, en las que más de 300 personas no pudieron entrar en la iglesia pese ha haber acudido a los dos ensayos exigidos por el rector, en esta ocasión la Junta de Seguridad ha decidido que «por dificultades de seguridad» no se puede dar preferencia de entrada a la celebración a las personas que participen en los ensayos previos.

Eso sí, para enmendar el ‘agravio’ con las más de 300 personas que quedaron fuera del templo el pasado enero pese haber cumplido los requisitos de acudir a los ensayos previos, el rector Toni Amorós anunció a través de sus redes sociales que se les entregará una acreditación para garantizarles la entrada. «Cuando la imprenta nos entregue las acreditaciones podrán pasar a recogerlas con su DNI», explicó el rector. La polémica surgió después que el rector, Antoni Amorós, anunciara que las personas que participasen en los dos ensayos previos a los goigs, tendrían un sitio garantizado el día de las Completes. La respuesta fue tan masiva que quedó desbordado y de las 900 personas que acudieron, 307 se quedaron sin plaza. Así, este 2024 solo se dará preferencia a estas 307 personas que en enero fueron excluidas. El resto del aforo, hasta llegar a las 1.500 personas entrará por orden de llegada, como había sido siempre.