La Conselleria de Salut ha interpuesto una sanción económica al Ajuntament de Bunyola por no cumplir con la normativa técnicosanitaria en cuanto a la gestión de la piscina municipal, ubicada en el polideportivo. Se trata de una infracción administrativa tipificada como grave, por la cual el Ajuntament deberá pagar 4.500 euros, aunque podría haber llegado hasta los 15.000 euros.

Según se indica en el propio expediente de Salut al que Ultima Hora ha tenido acceso, tras una inspección realizada el pasado mes de julio, se detectaron hasta diez infracciones. Entre ellas destaca el hecho de que no se hacen las analíticas mensuales que marca la normativa y por ende, tampoc se publican en la plataforma correspondiente (SILOE).

Tampoco se pudo constatar una correcta recirculación del agua en base a los caudalímetros (un aparato de mide el caudal). Salut también describe que el recinto de la piscina presenta un pavimento «con pequeños baches, crecimiento vegetal, duchas con restos de cal y papeleras por fuera de la valla» y que los lavabos «presentan condiciones higiénicas deficientes». Además, las instalaciones tampoco cuentan con un botiquín completo ni con la señalización correspondiente para los niños, de la profundidad de la piscina.

Cabe destacar que el expediente sancionador se ha iniciado después de que el intento de subsanación del Ajuntament haya sido insuficiente. El hecho es que diez días más tarde que se notificaran las deficiencias, el 21 de julio del 2023, el consistorio envió a la Conselleria documentación para enmendar las incidencias. Aún así, la inspectora consideró que «la documentación adjunta cuenta con fotografías de la instalación de caudalímetros, aunque no prueban que se realice el cálculo del tiempo real de recirculación». Además, esta fue la única deficiencia que se enmendó, ya que el Ajuntament no respondió nada del resto de puntos a subsanar.



El Ajuntament tiene la posibilidad de reducir la sanción en un 40 %, lo que supondría un importe de 2.700 euros, en el caso que reconozca su responsabilidad al respecto y pague de manera voluntaria la sanción. Así mismo y tal y como marca el expediente, el consistorio también tiene la posibilidad de presentar alegaciones. En concreto se dispone de 15 días para ello. Después la Conselleria tiene hasta un año para resolver dichas notificaciones. En caso de no haber contestado en dicho periodo se archivará el expediente.