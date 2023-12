Emin Capital, el fondo propietario del mítico hotel Formentor, en Pollença, tramita la licencia para construir un helipuerto en suelo rústico, a tres minutos del establecimiento turístico. Así se lo explicó este martes el presidente y CEO de Emin, Jordi Badia, al conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, durante una visita a las obras de reconstrucción del complejo hotelero. Badia defendió que el futuro helipuerto, no solo dará servicio a los clientes del Four Seasons Mallorca at Formentor, sino que tiene un «interés público» porque lo podrán utilizar los servicios de emergencias.

Emin Capital compró en diciembre de 2020, por 165 millones de euros, la finca en la que Adam Diehl construyó el hotel Formentor que abrió por primera vez sus puertas en 1929. Aunque el hotel está situado en suelo urbano, la propiedad tiene un alto nivel de protección ambiental. La mayor parte de la península está catalogada como Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) de acuerdo con la Llei d’Espais Naturals. También es Paratge Natural, de acuerdo con la Llei de Conservació de les Illes Balears (LECO) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Este hecho, unido a la suspensión de la normativa urbanística de Formentor por orden judicial a raíz del caso ‘Villa Cortina’, hace que la tramitación de cualquier tipo de licencia urbanística en la zona sea larga y complicada. La licencia para construir un helipuerto en Formentor no será fácil de obtener. Turismo de lujo El conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, alabó durante la visita de este martes a las obras de reconstrucción del hotel, la apuesta que ha hecho Emin Capital al elegir Mallorca y especialmente un lugar tan emblemático como Formentor, como destino turístico de lujo. Sobre la complejidad de las obras dijo: «Esto es como un parto, no es fácil». «Ya sabemos que los tiempos de la administración y de las empresas no son siempre los mismos», añadió. La finca en la que está localizado el hotel tiene una superficie de 1.250 hectáreas. Buena parte es zona de pinar. Incluye además un viñedo, un olivar y la possessió de Ses Cases Velles en la que Emin no planea intervenir en esta primera fase de obras. El Hotel Formentor, que reabrirá previsiblemente en junio de 2024 reconvertido en el Four Seasons Resort Mallorca at Formentor, será el segundo hotel que la cadena especializada en turismo de lujo, abre en España y el que tendrá los precios más elevados hasta la fecha. La propiedad quiere que los clientes puedan llegar al hotel por tierra, mar y aire. Ya dispone de la concesión administrativa para gestionar un pequeño varadero junto a las escaleras de acceso al hotel desde la playa. El exalcalde de Pollença y líder de Tots per Pollença, Tomeu Cifre Ochogavía, ha confirmado a Ultima Hora que la solicitud de licencia para construir un helipuerto que dé servicio al hotel viene de la legislatura pasada. «Hace aproximadamente un año tuvimos una reunión con unos consultores, a la que asistimos el ingeniero municipal y yo. Teniendo en cuenta que el acceso a Formentor es un cuello de botella lo que quiere la propiedad es garantizar un acceso por tierra, mar y aire», explica. Según Cifre Ochogavía, «se pensó que la mejor ubicación, para evitar molestias al hotel y a los vecinos de la urbanización, es habilitarlo en la finca a la que se llevaron los restos de la excavación de las obras del hotel». «Está muy cerca de la parte de atrás del hotel, en un lugar donde no causaría molestias. Es además una explanada despejada por lo que la obra que se necesita es mínima», sostiene el concejal. En opinión del exalcalde «la construcción del helipuerto puede ser una cosa buena para Pollença mientras no se haga un uso indebido, es decir, que no sirva para establecer una línea regular de transporte de pasajeros».