Calvià vuelve a marcar diferencia con un proyecto pionero, la instalación de césped artificial libre de microplásticos en un campo deportivo, en concreto en el Julián Ronda de Costa d’en Blanes, primero de Baleares y tercero de España, equipado con esta tecnología sostenible y respetuosa con el medioambiente. El objetivo del Ayuntamiento de Calvià ha sido adaptar la instalación para la práctica de fútbol a las nuevas reglas que la Comisión Europea ha aprobado en cuanto al uso de los microplásticos. Esta normativa europea será de obligado cumplimiento a partir de octubre de 2031, cuando no se podrá utilizar este tipo de relleno.

Este miércoles se ha organizado una jornada divulgativa en el campo para dar a conocer las ventajas del nuevo césped. Hasta Calvià se han desplazado representantes de otros municipios de la Isla, de Menorca e Ibiza. El nuevo césped se ha dado por inaugurado con el tradicional saque a cargo del alcalde, Juan Antonio Amengual.

El alcalde ha señalado que la principal ventaja del nuevo césped pasa «por evitar la llegada de microplásticos al mar, algo que veíamos en los imbornales los días de lluvia. Los microplásticos en el Mediterráneo son una lacra y gracias al uso del granulado de maíz los evitamos». Amengual ha insistido en que «la mejora de las instalaciones deportivas del municipio es una prioridad. Los chavales nos han dicho que es un campo más blando, muy cómodo. Queremos instalaciones a la vanguardia y que sean un referente».

El nuevo césped artificial es de última generación. La principal novedad es que incluye un colmatado orgánico de maiz granulado, en lugar de hacerlo cómo se hacía hasta ahora con microplásticos. La nueva superficie está formada por una base elástica ProPlay de 23 milímetros, un césped RGF-XM7 de FieldTurf de 45 milímetros y un colmatado orgánico PureGrain que cuenta con las certificaciones FIFA Quality y FIFA Quality Pro.

La antigua superficie de césped artificial ya había acabado su vida útil y, por tanto, no era apta para

la práctica del fútbol. La Comisión Europea ha fijado un plazo de ocho años para que no haya más campos de fútbol de hierba artificial con el sistema actual y dejar en fuera de juego este tipo de superficies a causa de los daños que generan al medio ambiente. Por ello, se deben sustituir con materiales alternativos que no sean perjudiciales a partir de 2031. El objetivo de la Comisión Europea es proteger el medio ambiente y evitar la liberación de microplásticos que acaben en el mar. Por otro lado, un campo natural con una buena densidad admite hasta tres usos semanales. Por el contrario, los artificiales pueden tener hasta una cincuentena de usos en una sola semana.