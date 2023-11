Las caravanas no podrán aparcar ni pernoctar en Can Picafort y Son Serra

El Ajuntament de Santa Margalida ha prohibido que los vehículos de más de 2,1 metros de altura y 5,2 de longitud puedan aparcar en los núcleos de Son Serra de Marina y Can Picafort. El último pleno aprobó, por unanimidad, modificar la Ordenança municipal de Policia i Bon Govern para que incluya dicha prohibición, que afecta no solo a caravanas, sino también a camiones y furgonetas.

Cabe destacar que esta prohibición ya estaba vigente en algunas calles de estos dos núcleos del municipio pero, «a pesar de ello, se ha demostrado que el estacionamiento de vehículos de estas dimensiones continúa causando problemas en todas las calles de Can Picafort y Son Serra», aseguró ayer el alcalde, Joan Monjo. Por ello, la limitación se ha extendido a la totalidad de los núcleos.

El hecho es que los vecinos han trasladado sus quejas al Ajuntament de que «es injusto que ellos paguen por un chalé en primera línea y una caravana o camión de grandes dimensiones les aparque delante, impidiéndoles las vistas al mar, durante días», añadió Monjo.

La prohibición, pues, se extiende a todas las calles de ambos núcleos a excepción de una zona habilitada para las caravanas que hay en Son Serra de Marina. «Tenemos un espacio para este tipo de vehículos y ahora queremos dotarlo de servicios básicos para que los visitantes paguen un precio diario y puedan hacer uso de las instalaciones», añadió el alcalde.

En concreto, prevé que puedan disponer de agua potable y electricidad, así como de una instalación para vaciar los depósitos de aguas fecales. En Can Picafort, en cambio, no existe ninguna parcela habilitada para esta actividad. Desde el Ajuntament consideran que es el Consell quien tiene que permitir el estacionamiento de estos vehículos en parcelas de suelo rústico, ya que «en urbano no hay terrenos libres disponibles».

Todos los partidos votaron a favor de la propuesta, por lo que se aprobó por unanimidad. Aún así, el portavoz del PSOE, Xisco Bergas, explicó que desde su partido consideran una prioridad habilitar espacios donde las caravanas puedan acampar. «Entendemos que no pueden estar dispersas por todas las calles durante días, pero creemos que se tiene que habilitar un espacio adecuado», puntualizó Bergas.

Además, en la junta de portavoces previa al pleno donde el alcalde expuso la propuesta a la oposición, este no especificó que la prohibición iba a afectar a todas las calles de ambos núcleos, un hecho que desde el PSOE lamentan y consideran que «las cosas se tienen que explicar bien antes de ir al pleno a votar».