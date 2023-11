La Fira de sa Mel llenó este domingo la Plaça de la Carretera de Llubí y su perímetro exterior con numerosos puestos en los que la apicultura de Mallorca exhibió todo su potencial. Miel de todas las variedades, cera de abejas, bresca, hidromiel y una gran variedad de productos elaborados con miel endulzaron la mañana al público.

Los apicultores de Alaró que elaboran la marca Mel Vici mostraron la miel de algarrobo que les ha valido el premio Bresca de Oro en el XI Congreso Nacional de Apicultura celebrado en Málaga en octubre. Pero además, el puesto de Gabriel Coll y Pau Queralt ejercía una función didáctica esencial para diferenciar una miel de la Isla de una que no lo es. Un cartel explicaba con cifras que toda la miel que se produce en la isla no es suficiente para satisfacer la demanda, y que las etiquetas solo muestran el lugar de envasado, pero no garantizan que se trate de una miel de Mallorca.

La Fira de la Mel de Llubí contó con puestos de repostería árabe, que usan la miel como ingrediente, y un puesto de la Associació Balear d’Apicultors (ABA) en la que los apicultores mostraban con actividades cómo es la cría de abejas y cómo puede la sociedad ayudar a favorecer un entorno para la supervivencia de unos insecto