Més denuncia que la limpieza de los torrentes incumple el plan hidrológico

El sistema de limpieza utilizado por el Ajuntament en los tramos urbanos de los torrentes de Sóller incumple los criterios del Pla Hidrològic de les Illes Balears, según ha denunciado desde la oposición Més per Sóller. Los trabajos empezaron el pasado mes de octubre en los cauces de competencia municipal y, según Més, no han respetado muchos de los puntos establecidos en el plan vigente.

Entre las deficiencias denunciadas por Més se incluyen «la utilización de maquinaria pesada dentro del cauce, el dragado injustificado y posterior falta de control sobre la vegetación eliminada».

Impacto

Los trabajos han ocasionado también un evidente impacto visual en algunos puntos sensibles que han sido criticados por ciudadanos. Por ejemplo, se ha talado vegetación arbórea de ribera que no ocupaba el centro del cauce y que, por lo tanto, no suponía un riesgo en caso de crecidas, como se ha demostrado en años de grandes lluvias.

En la zona de Cas Jurat se ha talado un bosquecillo de chopos de unos 20 años de edad que era muy fotografiado por los turistas y que aminoraba el impacto visual provocado por la ruinosa Fàbrica Nova. Algunos expertos han apuntado que en este arbolado marginal «los chopos impedían el crecimiento de cañas y sus raíces sujetaban el sedimento».

En octubre, Més pidió al equipo de gobierno (PP-Seny) «una gestión consciente de los torrentes que atraviesan el tramo urbano» recordando la normativa vigente: no afectación de la vegetación de ribera; no utilizar maquinaria en cauces con agua circulando, no realizar dragados y retirada inmediatamente la vegetación cortada. Todos ellos se han incumplido.