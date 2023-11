El Ajuntament de Campanet pedirá al Consell que las licencias urbanísticas no tengan que pasar por el departamento de Patrimoni para evitar «retrasos innecesarios». Se trata de una reivindicación histórica de los vecinos, ya que buena parte del municipio está afectado por la figura de protección de Bien de Interés Cultural (BIC) por lo que cualquier actuación que afecte a los inmuebles situados en la zona BIC, tienen que ser supervisados por la institución insular.

Ello genera una situación de «inoperancia» a la hora de conceder licencias, según asegura el alcalde, Guillem Rosselló, quien considera innecesario este trámite: «Las normas urbanísticas municipales con las que se rigen los técnicos del Ajuntament para dar el visto bueno a los permisos de obra ya han sido supervisadas por Patrimoni», argumenta Rosselló. De hecho, el alcalde lamenta que algunos propietarios acumulan «más de un año de retraso» en su permiso. Eso sí, reconoce que en el municipio hay muchos casals de gran valor patrimonial e histórico «que quedarían exentos de esta agilización en la burocracia». En concreto, Rosselló propone que el catálogo municipal de edificios sirva para determinar qué inmuebles tienen que pasar el filtro de Patrimoni y cuáles no.

No obstante la voluntad del alcalde y la petición vecinal, desde el Consell se muestran contundentes y no contemplan revocar la catalogación de BIC. De hecho, fuentes del Consell explican que la figura de protección no afecta a todo el municipio y que la situación no puede cambiar.

Biniali

Cabe recordar que el núcleo de Biniali (Sencelles) logró lo mismo que pide Campanet a través de la aprobación de el Pla de Protecció Especial. De hecho, todos los núcleos que están declarados BIC están obligados a redactar un plan de estas características.

Además, el equipo de gobierno propondrá en el próximo pleno de la semana que viene la suspensión temporal de la ley de la vivienda para estudiar cómo afecta en el municipio. «No prevemos que tenga un gran impacto en nuestro municipio y lo más probable es que quede suspendida definitivamente», explica el alcalde, Guillem Rosselló. Por ello, el arquitecto municipal contabilizará a cuántos inmuebles puede afectar y de qué manera.