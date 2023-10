Més per Capdepera seguirá trabajando por el municipio «representando a Més o bajo otras fórmulas legales»

La agrupación local de Més en Capdepera garantiza su continuidad en el Ajuntament «trabajando por el municipio ya sea representando a Més per Mallorca o bajo otras fórmulas legales». Así lo anunció la formación en una nota de prensa en la que hace balance tras oficializar el pasado miércoles su pacto con el Partido Popular en la localidad.

Un pacto que ha levantado la polémica no solo en el municipio sino también en el partido ecosoberanista a escala autonómica. De hecho, Més per Mallorca, anunció la pasada semana y tras la firma del acuerdo la expulsión de los cinco regidores gabellins. Pese a ello, esta expulsión aún no se ha ejecutado puesto que la formación local impugnó dicha decisión. Ahora, continúan a la espera de la resolución de la Comisión de Garantías del partido.

Més per Capdepera matiza que «pese a las repetidas promesas de que no habrá ninguna expulsión del partido, la petición de expulsión es a la práctica una invitación a la agrupación a abandonar la formación». Además recuerdan que «nuestra asamblea, con una gran participación, votó de forma mayoritaria a firmar un acuerdo con el PP y entrar en el equipo de gobierno. Por lo tanto no hemos hecho nada más que cumplir aquello que nuestra gente nos había encargado».

Desde la agrupación local recriminan la actitud «totalmente inflexible e inamovible» de Més per Mallorca a la que consideran se opone al pacto con el PP «por cuestiones políticas de ámbito autonómico y sin hacer una lectura de la realidad de nuestro pueblo».

Los ecosoberanistas también quisieron recordar que «no fue posible ningún entendimiento con el PSOE si el ex alcalde no daba un pasa al lado».