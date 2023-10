Cada grupo municipal en la oposición (PP, PSOE y VOX) podrá cobrar una dedicación parcial del 50 % con un mínimo de 20 horas semanales y una retribución bruta de 20.651 euros al año. Se trata de una opción a la que los grupos que decidan adherirse deberán comunicar cual de los regidores tendrá esta dedicación. Esta propuesta ha sido aprobada en el pleno ordinario del mes de octubre con los votos del equipo de gobierno (Més-Esquerra y AIPC) y respaldada por VOX y PP. Sin embargo el grupo municipal socialista ha votado en contra de esta medida.

El alcalde Miquel Oliver (Més-Esquerra) ha justificado esta decisión en el hecho que «Manacor pronto tendrá los 50.000 habitantes y es un municipio que requiere que todos los ediles pongan mucha dedicación. La oposición, sin duda, juega un papel muy importante en la gestión de un municipio de 50.000 habitantes. La labor de un político ha de ser valorada».

La portavoz del PSOE, Núria Hinojosa ha avanzado que no se haría uso de esta posibilidad. «La dignidad es una cosa que se gana, no que se cobra. No es más digna la labor de un regidor por cobrar un sueldo. La labor que hacemos en la oposición será la misma que seguiremos haciendo en el futuro».

Asimismo se ha modificado la dedicación del delegado de Cultura y Participació Ciutadana, Ferrán Montero que pasará a ser exclusiva con una retribución bruta de 41.302 euros al año en 14 pagas. Montero asumirá también las delegaciones territoriales de Cala Murada, Cales de Mallorca y s’Estany.

La oposición ha hecho valer su mayoría y han presentado en el pleno unas mociones, el PP sobre modificación de las ordenanzas de circulación y el PSOE para poner en valor el sector de la danza. Ambas han prosperado al estar el equipo de gobierno en minoría.