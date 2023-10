La asamblea de Capdepera se ha dado un plazo para pensar si al final acatará las órdenes de la Ejecutiva de Palma o hará valer su autonomía y pactará con el PP para entrar a formar parte del equipo de gobierno. En una reunión entre miembros de la cúpula ecosoberanista, que se inició ayer 10 de octubre a las 19 horas y se prolongó hasta las 22 horas, se pusieron las cartas sobre la mesa. Una cosa quedó clara desde la ejecutiva: cualquier acuerdo con los ‘populares’ no será bajo las siglas de Més sino como regidores no adscritos.

La número 1 de Més, Núria Garcia, explicó que «desde la ejecutiva nos han dado los motivos por los que consideran que no podemos pactar con el PP que son básicamente porque gobiernan en otros municipios con Vox. Nosotros no vemos un pacto como regidores no adscritos, además no queremos abandonar las siglas de Més. No tenemos intención de pasar al Grup Mixt». La reunión contó con la presencia de los regidores de Més (de los cinco sólo uno de ellos está afiliado), de simpatizantes, militantes y desde la ejecutiva asistieron Lluis Apesteguía y Carme Gomila.



Garcia añadió que «nos hemos dado unos días para tomar la decisión. Seguramente no será esta semana. Tenemos que meditar todo lo que se ha discutido. Lo que está claro es que no nos vemos como regidores no adscritos. Més per Mallorca es tan nuestro como de la ejecutiva. No queremos renunciar a las siglas de Més ni tampoco entendemos porque tenemos que renunciar para firmar un acuerdo de gobierno».

El PP, que gobierna en minoría, tras la ser lista más votada en las elecciones del 28-M y no haber alcanzado pactos, se acercó a Més per Capdepera para que entrara a formar parte del equipo de gobierno y de esta manera conseguir la mayoría y garantizar la gobernabilidad. Tras varias reuniones que se sucedieron en el mes de septiembre para poner en común diversos puntos, la asamblea, el pasado miércoles día 4 de octubre votó a favor de negociar un pacto con los ‘populares’. Todo apuntaba a que las negociaciones llegarían a buen puerto y que Més formaría parte del equipo de gobierno. Sin embargo esta decisión no fue compartida con la ejecutiva de Palma por las políticas que lleva a cabo el gobierno de Marga Prohens.

La ejecutiva fue tajante en este sentido estableciendo una serie de directrices y así se lo trasladó a la asamblea que después de varias horas no quiso tomar ninguna decisión. De esta manera el pacto con el PP de momento tendrá que esperar.