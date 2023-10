El equipo de gobierno formado por PP, Vox y Unió per Alcúdia ha impedido este jueves con sus votos que el pleno del Ajuntament d’Alcúdia reprobara al concejal Juan José Sendín por sus comentarios racistas, como pedían conjuntamente los partidos de la oposición, PSOE, Més, Pi y Unidas Podemos.



La concejal de Unidas Podemos, María Ramos, ha recomendado al portavoz de Vox y concejal responsable de la Policía Local, varias lecturas de libros y manuales enfocados a evitar el lenguaje racista en la comunicación. Cabe recordar que en el pleno anterior, Sendín señaló que «la mayoría de delitos los comenten negros y moros», en defensa de unos contenidos del Facebook de la Policía Local de Alcúdia. Este comentario provocó que la oposición pidiera su dimisión al tildarlo de «racista».

Podemos ha manifestado ahora que en el acta de aquella sesión no se han transcrito estos comentarios de manera literal, «sino que se han suavizado». La alcaldesa, Fina Linares (PP) ha defendido el apoyo del equipo de gobierno a Sendín porque «todos tienen derecho a corregirse y a aprender».

Sin preguntas del público



PP, Vox y UA también han rechazado una moción de Més en defensa del catalán y otras dos de UP. Estas pedían que los presupuestos de 2024 tuvieran en cuenta la opinión de los vecinos, y el cumplimiento del reglamento de Participación vigente desde 1998. «Han rechazado incluso que la ciudadanía pueda hacer preguntas al final de los plenos sobre temas de su interés, tanto si están en la orden del día como si no; no les interesa la participación de los vecinos en la política municipal», sentencia Ramos.