Colonya duda de la viabilidad de Can Morató tras el varapalo del Govern

«Estamos sorprendidos y decepcionados. Sabemos que podemos alegar, pero si nos tenemos que ver envueltos en un proceso burocrático y judicializado quizá nos tengamos que plantear la viabilidad del proyecto de Can Morató como sede social de Colonya Caixa Pollença y de la Fundació Guillem Cifre de Colonya». El presidente de Colonya, Josep Cifre, reaccionó ayer con estas palabras al conocer la resolución de Recursos Hídrics en la que se deniega la reforma de la antigua fábrica de tapices por estar en zona inundable y en ámbito rural.

Desde Colonya admiten haber «mantenido reuniones con el Govern, por iniciativa propia, en las que nos plantearon ciertas dudas, pero nunca en el sentido que se desautorizaría el proyecto». La resolución de Recursos Hídrics dictamina que Can Morató se encuentra en una zona de flujos preferentes y, según la normativa estatal, existen restricciones si se encuentra en terreno rural pero no si está en urbano. Josep Cifre considera la medida «un absurdo, pero es la normativa. Se entendería si fuese un edificio de nueva construcción, pero no en el caso de Can Morató».

Cifre considera que «en Colonya tenemos argumentos de peso para poder presentar alegaciones a la resolución, aunque también tenemos claro que tendrá un nuevo efecto sobre la demora del proyecto, que ya es grande. Por esta razón también nos deberemos plantear la viabilidad de la iniciativa, aún apreciando el esfuerzo que ha supuesto llegar hasta aquí y la aceptación que hasta ahora habíamos tenido por parte de todas las administraciones por este proyecto en un edificio catalogado y emblemático».

Ayuda

Precisamente desde el Ajuntament de Pollença también han mostrado una «gran decepción» por la decisión de Recursos Hídrics del Govern. El Consistorio está «decidido a seguir luchando por lograr que este proyecto tan importante para Pollença y para Mallorca se pueda aprobar. Ofrecemos nuestra colaboración con Colonya para cumplir con este objetivo común».