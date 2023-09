El teatro Defensora de Sóller tendrá que rehacerse sobre una nueva estructura

El arquitecto municipal de Sóller, Gabriel Buades, compareció este miércoles en el pleno extraordinario convocado a petición de la oposición (Més y PSOE) para tratar sobre el catastrófico derrumbe del teatro Defensora, ocurrido el pasado día 5 de septiembre. El funcionario, máximo responsable de los servicios técnicos municipales, explicó a la corporación todos los pasos que se han dado «desde el minuto uno del derrumbe» tanto por motivos de seguridad y de responsabilidad patrimonial, como para esclarecer las causas y establecer el calendario de los trabajos a realizar a partir de ahora.

A falta de un informe definitivo y de un peritaje externo ya contratado, el arquitecto avanzó que, en su opinión, «la recuperación del Defensora pasará por la construcción de una nueva estructura para todo el teatro», aunque aclaró que «una vez que podamos entrar y ver lo que ha podido quedar de los elementos originales, algunos de ellos quizá se puedan integrar en un nuevo edificio moderno, en el que las partes patrimoniales podría tener una mera función decorativa».

De todas formas, el técnico se mostró convencido de que las dos fachadas del inmueble «se podrán conservar, aunque la de la calle Real quedó muy inestable, mientras que la de la calle Unió no ha padecido daños». En este sentido, recordó que ya se ha iniciado la obra para asegurar las fachadas mediante una estructura metálica. También informó de la contratación de un experto en estructuras y del encargo de un proyecto técnico para la demolición controlada de elementos inestables y desescombro.

«Cuando se pueda acceder al interior del edificio, podremos ver lo que se puede salvar y lo que no, pero en principio no nos fiamos de la estructura, ya que aparentemente parecía estar en buen estado antes de caer», afirmó el técnico.

Juicio

El debate político del pleno transcurrió con algunos reproches entre equipo de gobierno y oposición. Tanto el PP como Seny manifestaron que de alguna manera se sentían «juzgados» por los hechos de los que no se sienten directamente responsables y remarcaron su compromiso con el patrimonio y la cultura. Por parte de Més, su portavoz aseguró que «en la anterior legislatura la reforma del Defensora podría haberse finalizado y si no se hizo no fue por motivos económicos, sino claramente por desinterés del anterior equipo de Gobierno y de su alcalde».