Los ponis llevan la alegría a la Llar de Majors de Calvià

No había residente sin sonrisa ayer en la Llar de Calvià tras conocer a ‘Taca’ y ‘Pancho’. Los dos ponis, cedidos por el Club Hípica Es Pas de Calvià Vila, se presentaron ayer ante los habitantes de la casa a modo de sorpresa. Cada martes y jueves asistirán a la residencia dentro del nuevo programa de equinoterapia que llevará a cabo el centro. Se trata de una iniciativa promovida para aportar a los residentes beneficios físicos y psicológicos que mejorarán su calidad de vida.

«El caballo consigue captar la atención del residente, lo que favorece a la estimulación cognitiva, la participación física o al refuerzo de la memoria», afirma Josefina Riera, la psicóloga de la Llar de Calvià. El proyecto conseguirá que las personas de la casa intercambien roles con los animales y sean los encargados del cuidado de los animales.

Todas las personas residentes han disfrutado de su momento exclusivo con ambos animales. Han tenido la oportunidad de darles de comer por primera vez o encargarse de sus peinados. Durante la estancia de ‘Taca’ y ‘Pancho’ en la casa, estas actividades ofrecerán la posibilidad a cada uno de ellos de olvidar sus problemas, con la ocasión de fomentar la empatía y satisfacer la necesidad de intercambiar expresiones afectivas con los ponis.

Los residentes cuidan también del cabello de los ponis.

«Tener a los ponis aquí me hace recordar mi infancia», destaca Enriqueta, una de las mujeres que viven en la Llar de Calvià. Ella no es la única que ha tenido experiencias con caballos a lo largo de sus vidas. Recuerdan sus vivencias y momentos del pasado que habían caído en el olvido, pero los recuperarán a medida que se familiaricen con los ponis, como Cirila Valsera, otra de las personas residentes. «Me encantan estos animales, desde que nací tuve caballos y me alegra mucho poder reencontrarme con ellos» expresa Cirila, que ha acariciado y se ha entretenido nada más ver a ‘Taca’ llegar a la Llar. Y es que cada vez que ‘Taca’ o ‘Pancho’ conocen a sus nuevos compañeros por unas horas a la semana, provocan la sonrisa de los residentes.